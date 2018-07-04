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ЧМ-2018. Английские фанаты устроили драку в метро. Видео

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Дмитрий Егоров
Фото: «Чемпионат»
«Трусы». Англичане подрались в метро и разбили нос колумбийцу (ВИДЕО)
Беспорядки на чемпионате мира, которые заслужила Россия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Колумбийский фанат сидел в вагоне метро, поддерживая голову и уткнувшись локтями в колени. Флаг свисал с его плеч и как чересчур длинное платье накрывал часть пола. В этот момент между вагонами носились потерявшиеся в России английские фанаты, восставшие из мёртвых после победы по пенальти.

И один из счастливчиков наступил на полотно.

— Что ты сделал! – вскочили несколько колумбийцев. – Извинись, извинись.
— Да пошёл ты! – с пренебрежением бросил англичанин.
— Выходи один на один, — кричал парень с флагом и сделал настолько активный выпад вперёд, что тут же получил в нос от другого британца.

«Он играл за Королеву Англии». Судья, не пустивший Колумбию в четвертьфинал
Говорят, он просил футболку Роналду прямо во время матча сборной Португалии.

Вытирая кровь, колумбиец не нашёл ничего лучше, чем нажать на кнопку «спасение». На «Беговой» британцев задержали.

— Только непонятно, за что наказывать! – смеялись полицейские.

Для них такие беспорядки – пустота.

Пусто было и на улицах, прилегающих к Красной площади. Возможно, это была первая большая победа на чемпионате мира, которую не праздновали на улицах. Британцы разошлись по домам и клубам, а Москва с вылетом Аргентины, Колумбии, Мексики и Перу вернулась к обычным ритмам и мелодиям жизни.

Как ни странно, но атмосферу чемпионата мира могут спасти именно англичане. Те, кто остался дома, испугавшись российских фанатов, отравления Скрипалей, грязи, низкого уровня жизни, расизма, нетерпимости, Путина – да кого угодно. И сейчас, когда первая волна британских болельщиков едет домой, есть шанс, что в Россию вернётся третий, шестой, девятый вал.

— Что можете сказать тем, кто остался дома? – спрашивал я сразу после Колумбии.

— Они трусы! Просто трусы! – говорили те, кто прогулял замечательные три недели в Москве.

Англичанин написал «England» на памятнике Черенкову. Его задержали
Он сказал, что хотел что-то оставить на память.

– Поверили политикам, прессе, но всё это оказалось враньём. Чтобы реабилитироваться, им всем нужно собирать свои чертовы чемоданы, платить деньги и ехать в Россию, чтобы поддержать свою команду. Потому что в этой прекрасной стране, с такими добрыми людьми – мы станем чемпионами мира.

Так что если мы увидим в городе 30-40 тысяч разномастных англичан, то для чемпионата мира настанут весёлые времена. И тогда Россия заслужит большего, чем разбитый нос колумбийца в метро.

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