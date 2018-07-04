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ЧМ-2018. Англичане осквернили памятник Фёдору Черенкову

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Фото: канал Василия Конова в Telegram
Англичанин написал England на памятнике Черенкову. Его задержали
Виновный задержан.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Перед матчем сборных Колумбии и Англии в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 на стадионе «Спартак» в Москве произошёл неприятный инцидент. Английские болельщики написали красным цветом на памятнике легендарному игроку «Спартака» Фёдору Черенкову слово England (Англия).

Вандала вычислила служба безопасности «Спартака», его вывели с трибуны стадиона и привлекли полицию для задержания. Англичанину по имени Холл будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Статья гласит: «влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трёх лет либо без такового».

Как сообщает телеграм-канал Mash, злоумышленником оказался гражданин Великобритании Холл Руфус. Британец объяснил поступок так: «Хотел оставить что-то на память».

Он уже принёс свои извинения.

В итоге, английские болельщики сами отмыли надпись England (Англия) на памятнике.

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