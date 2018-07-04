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Представление новичка ЦСКА Родриго Бекао

Родриго Бекао
Анатолий Романов
Фото: pfc-cska.com
Отражение Тьяго Силвы. Кто такой новичок ЦСКА Родриго Бекао
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Футбол / РФПЛ

Ещё вчера агент Родриго Бекао туманно отвечал в интервью «Чемпионату» на вопрос о возможном трансфере своего клиента в ЦСКА: «Мы ведем диалог с клубом. Но пока ничего не подписано и не согласовано. Но оцениваю шансы на переход как хорошие. Игрок очень хочет присоединиться к ЦСКА. Это большой и известный клуб! Речь идёт об аренде с правом выкупа? Не могу комментировать, это закрытая информация».

Однако уже сегодня красно-синие подтвердили трансфер бразильца на правах аренды до конца сезона-2018/19 с опцией выкупа. Новичок из клуба «Баия» прошёл медобследование и присоединился к новым партнёрам на сборе в Австрии. Разбираемся, что за игрока получил Виктор Гончаренко.

Агент Родриго Бекао: игрок хочет присоединиться к ЦСКА, шансы на переход хорошие

Что известно о Бекао?

Родриго Бекао – 22 года, это высокий центральный защитник (рост – 191 см). В молодёжную или первую сборную Бразилии он не призывался, да и в бразильской Серии А дебютировал лишь в прошлом сезоне. Сыграл восемь матчей (четыре – в основе) за «Баию», которая финишировала на 12 месте. В этих восьми встречах команда из города Салвадор ни разу не победила, потерпев пять поражений и пропустив 14 голов.

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Начало карьеры на высоком уровне получилось для Бекао не очень удачным. В его адрес летели критические стрелы. Когда в марте 2018-го он забил свой первый гол за команду из Салвадора в чемпионате штата Баия, журналисты напомнили ему про предыдущий сезон. «Критика – часть футбола, а в таком клубе, как «Баиа», она будет всегда», – спокойно ответил Родриго, словно он не молодой защитник, а прожжённый профессионал.

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Однако в нынешнем чемпионате Бразилии Родриго принял участие лишь в одном из 12 матчей «Баии». Сыграл тайм в домашней встрече с «Атлетико Паранаенсе». И хотя команда не пропустила, больше в заявку новичок ЦСКА не попадал. Помимо того, Родриго провёл на поле 90 минут в игре Южноамериканского кубка (аналог Лиги Европы) с «Блумингом». Бразильцы уступили в Боливии – 0:1.

Обзор матча с «Блумингом». Бекао – правый центральный защитник под номером 16.

ВИДЕО

Ещё в февраля этого года Бекао заработал удаление в наделавшем шуму дерби «Витория» – «Баия», когда матч был прерван после девяти (!) красных карточек. Помахал кулаками, будучи запасным.

Почему только аренда?

Информации о Бекао пока не так много, и её вряд ли можно назвать вдохновляющей. Это приобретение не из того же ряда, что история с покупкой Марио Фернандеса, который на момент перехода в ЦСКА рассматривался в качестве кандидата в сборную Бразилии. У Родриго нет имени на родине. Скорее всего, армейцев привлекли молодой возраст игрока нужного амплуа, а, главное, скромные запросы и возможность взять его в аренду. Понятно, что покупать «кота в мешке» никто не хочет.

Другая причина, по которой армейцам не стоило рисковать с полноценным трансферном, заключается в том, что Бекао всю жизнь прожил в родном Салвадоре. В столице штата Баии, которая до середины 18-го века была и столицей страны, иной уклад жизни, чем в крупных городах Бразилии – Сан-Паулу, Рио-де-Жанейру, Белу-Оризонти. Сильнее влияние африканской культуры. Соответственно отличается и психология местных жителей. Игрокам оттуда ещё сложнее адаптироваться к Европе, к холодному климату России, особенно если речь идёт о прямом переезде.

«Я быстрый защитник и хорошо играю один в один, – рассказывал Бекао о себе, когда его перевели из молодёжной команды «Баии» в основу. – Умею бороться наверху, обладаю лидерскими качествами. Я был капитаном в команде своего возраста. Теперь докажу всё это здесь. Мой кумир – Тьяго Силва, вижу себя в игре его отражением».

Гончаренко: Бекао силён физически, обладает неплохой скоростью и первым пасом

Зачем он ЦСКА?

Армейцы продолжают искать лучшую замену Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким. Как известно, все трое близки к завершению карьеры. Чемпионат мира – скорее всего, последний турнир для Игнашевича. Василий и Алексей Березуцкий вообще отказались от участия ЧМ-2018 и не полетели на первый сбор команды Гончаренко. Видимо, официальное объявление об уходе братьев из футбола откладывалось до того момента, как ЦСКА найдёт новичков-защитников на рынке.

Трансфер Бетао приближает эту грустную для всех болельщиков армейцев новость. Ведь до этого экс-чемпион России вернул молодого кандидата в сборную Никиту Чернова, который играл весной за «Урал» на правах аренды, и купил у «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона. Исландец способен выступать как в центре обороны, так и на левом фланге. Теперь у Гончаренко есть выбор – Магнуссон, Бетао, Чернов, восстанавливающийся от травмы Виктор Васин. Впрочем, ещё один центральный защитник ЦСКА точно не помешает. Желательно опытный. Тогда легенды могут со спокойным сердцем вешать бутсы на гвоздь.

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