Российские футболисты получат за победу на ЧМ-2018 200 тыс. рублей. Вы серьёзно?

Российскую прессу облетела новость о том, что наших футболистов оставят без премиальных на ЧМ-2018. И вот уже возмущение их высокими зарплатами сменяется нотками недоумения. Спешим успокоить: бедствовать нашим парням не придётся.

Когда спортсменам платят премиальные в России?

Вознаграждение от государства получают только призёры крупных соревнований (чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр). На ЧМ-2018 сборная России превзошла все ожидания, но пока находится лишь на стадии четвертьфинала. Пока это очень далеко от медалей. Соответственно и отчислений в адрес сборной пока не намечается.

«Интерфакс», ссылаясь на источник, информацию подтвердил: «Выплат пока не планируется. Чем чемпионат мира по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По его итогам государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада – отдельная история, там множество видов спорта».

Игроки сборной России не получат денег от государства за выступление на ЧМ-2018

Чуть позже информацию уточнили и в Министерстве спорта: «Распоряжением правительства РФ предусмотрены денежные вознаграждения спортсменам сборных России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта за завоевание призовых мест, т. е. золотых, серебряных и бронзовых наград. Обсуждать вопросы выплат вознаграждения спортсменам до итогов соревнований как минимум преждевременно, как максимум некорректно».

Российские игроки получат от Минспорта по 224 тыс. рублей в случае победы на ЧМ

Вообще-то это не новость — в Минспорта давно утверждён порядок государственных премий за призовые места. То есть футболистам нужно выиграть ещё как минимум два матча, чтобы претендовать на премиальные. Если наша сборная попадёт в тройку лучших, то её госпремия будет такой.

Есть одно «но»

Вы же понимаете, что конькобежцы и футболисты априори не могут получать одинаковые деньги за выступление на крупном турнире? Всё дело в том, что футбол — самый популярный вид спорта в мире, а ФИФА делает на ЧМ огромные деньги. Поэтому государственные выплаты могут стать всего лишь мелким дополнением к главной награде.

Вот такие отчисления планируются в казну участников за выступление на мундиале.

Групповой этап — 8 млн долларов.

1/8 финала — 12 млн долларов.

1/4 финала — 16 млн долларов.

Четвёртое место — 22 млн долларов.

Третье место — 24 млн долларов.

Второе место — 28 млн долларов.

Победитель — 38 млн долларов.

Даже если Россия завершит выступление в ближайшем матче, «сборники» получат премиальные от ФИФА. В какой именно пропорции их будут делить, пока неизвестно, но значительная доля средств пойдёт в бюджет РФС.

Как у других?

Порядок выплаты премиальных у топ-сборных вырабатывается ещё до турнира. Национальные ассоциации часто заранее объявляют, сколько денег заработают футболисты при победе на мундиале.

Выиграй немцы, игроки сборной Германии получили бы по 350 тыс. евро. Игроки сборной Франции — по 400 тыс. евро, Бельгии — по 600 тыс.



Самой щедрой оказалась федерация футбола Бразилии, которая пообещала своим футболистам и тренерам по 1 млн долларов за триумф на чемпионате мира.