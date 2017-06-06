Игроки сборной Бельгии получат по € 600 тыс. за победу на чемпионате мира — 2018

Футболисты сборной Бельгии получат по € 600 тыс. от своей футбольной ассоциации в случае победы на чемпионате мира, который пройдёт в 2018 году в России, сообщает Le Soir.
Такая договорённость была достигнута по итогам встречи 3 июня, в которой принимали участие представители Королевской бельгийской футбольной ассоциации и члены сборной Бельгии в лице Эдена Азара, Яна Вертонгена и Тибо Куртуа.
Чемпионат мира будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах на 12 стадионах.
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