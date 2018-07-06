«Мне нельзя в VIP-ложу». Что не так с президентом Хорватии?

У Хорватии президент – красотка, одни фото в купальнике чего стоят. Но её на четвертьфинал с Россией в VIP-ложу не пустят. Опять.

Фотографии этой девушки в 2015 году едва не взорвали Интернет. «Президент Хорватии на отдыхе. А вам бы хотелось иметь такого президента?» — вот краткое содержание большинства подписей к этим фотографиям. Скажите честно, хотелось бы?

Итак, кто же президент Хорватии? Её зовут Колинда Грабар-Китарович. Она красавица, безусловно. Безумно любит спорт и обожает посещать матчи своей сборной не только по футболу, но и по баскетболу, гандболу, волейболу и водному поло.

Грабар-Китарович прибыла на чемпионат мира в Россию к игре 1/8 финала между Хорватией и Данией. Летела эконом-классом и без всяких проблем фотографировалась с простым народом прямо в салоне. Конечно, она станет главным болельщиком своей сборной на игре с Россией, вот только в VIP-ложе с президентом ФИФА её снова не будет.

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Хотела стать стюардессой, а стала президентом

Колинда Грабар-Китарович росла в деревне недалеко от Риеки и даже не думала о политической карьере. Она мечтала стать стюардессой и посмотреть мир. Обожала футбол и охоту. Многое изменилось, когда ей полюбились иностранные языки. Окончив школу с отличием, она выиграла грант на обучение в США, где максимально прокачала свои навыки в английском языке. Это позволило ей вернуться в Хорватию уже с серьёзным багажом знаний за плечами и получить степень магистра в международных отношениях. В 24 года она начала работать на должности советника департамента международного сотрудничества министерства науки и технологии Хорватии.

Спустя 10 с небольшим лет она стала министром иностранных дел, а в 2015-м победила на выборах президента Хорватии, став первой женщиной-президентом в истории страны. Не все в Хорватии безоговорочно её поддерживают, не одобряя некоторые экономические реформы. Тем не менее Грабар-Китарович остаётся самым популярным политиком в стране, а после того как она успешно провела переговоры с главой Ирана Хасаном Рухани в Тегеране, её стали сильнее уважать и на мировой политической арене.

Простая девушка из Риеки

При всём при этом Грабар-Китарович остаётся всё той же работящей девушкой из деревни, которая далека от звёздной болезни. На чемпионат мира по футболу в Россию она действительно летела эконом-классом вместе со всеми, а во время игры с Данией сидела на обычной трибуне с болельщиками своей сборной. Дело в том, что в VIP-зоне, где обычно находятся большие политические деятели, установлен суровый дресс-код, а ей очень хотелось поболеть за своих именно в футболке сборной.



«Дресс-код в VIP-зоне, где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться там в таком наряде, — пояснила Колинда после матча. — К сожалению, Модрич не смог реализовать пенальти в конце, но вратарь нашей сборной проявил себя в серии 11-метровых, стал героем матча и помог команде выйти в 1/4 финала. Увидимся с командой России в Сочи, пусть победит сильнейший».



Проще говоря, миссис президент реально не прошла фейс-контроль.

Конечно, нашлись люди, немедленно обвинившие Колинду в дешёвом пиаре, но это уже, как говорится, их ожидания и их проблемы. Хорватские болельщики были в восторге, сборная вышла в четвертьфинал. Весёлые обнимашки с президентом страны в раздевалке после матча – как бонус за победу.

Тема раскрыта не полностью

Теперь самое время вернуться к тем самым взрывным фото 2015 года. Грабар-Китарович в то время действительно была на отдыхе, однако позже выяснилось, что на этих фотографиях изображена американская модель Николь Остин, которая и впрямь очень похожа на главу Хорватии. Чёрт возьми, внешнее сходство действительно разительное.



Не верите? Пожалуйста, раскрываем тему (насколько это возможно). Вот настоящее фото президента Хорватии в купальнике. Хорватам действительно повезло.