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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

7 неизвестных фактов об игроках сборной Хорватии

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Сборная Хорватии
Полина Куимова
Фото: Julian Finney/Getty Images
Удивительные факты об игроках сборной Хорватии. Вы их знали?
Вы в курсе, что Модрича ненавидят хорваты, а Перишич – волейболист?
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Даниел Субашич

Хорватский вратарь на каждый матч надевает под форму футболку с фотографией его друга. Всё дело в том, что 10 лет назад хороший друг и на тот момент одноклубник Субашича Хрвое Кустич погиб из-за травмы, полученной во время матча. Полузащитник пытался догнать уходящий мяч, но поскользнулся и упал, ударившись во время падения головой о бетонную стену, расположенную в двух метрах от поля. На видео этот момент выглядит просто ужасающе, так что слабонервным лучше не смотреть. После столкновения Кустича тут же увезли в больницу и сделали операцию, но, увы, через пять дней футболист скончался: полученная черепно-мозговая травма была слишком серьёзной. С тех пор Субашич посвящает все победы погибшему другу. Кстати, на одной из недавних пресс-конференций хорватский вратарь не смог сдержать слёз после вопроса о Кустиче: видимо, эта рана в его душе ещё не зажила.

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Деян Ловрен

Когда Деяну было всего три года, началась Боснийская война. Тогда семья Ловрена жила в небольшом городе Кральева Сутьеска в Боснии с населением всего в 12 тысяч человек. У них было всё, о чём может мечтать любая семья – спокойствие, достаток и уют. Но в один момент этого не стало. «До сих пор помню звук сирен. Мне было очень страшно. Помню, что мама схватила меня и мы понеслись в убежище, где провели очень много времени», — вспоминал Деян. В один из дней семья Ловрен собрала самые необходимые вещи в одну сумку, села в машину и уехала в Германию, оставив в Боснии всё, что у них было. Там они считались беженцами, поэтому каждые полгода им приходилось продлевать разрешение на проживание. Спустя три года семье Ловрен сообщили, что у них есть два месяца, чтобы покинуть Германию. Они переехали в Хорватию, где Деян столкнулся с очередными трудностями: он не умел ни писать, ни читать на хорватском. Но смог преодолеть и это, успевая ещё тренироваться.

Фото: РИА Новости
Красота дня. Кто сегодня будет болеть за Ведрана Чорлуку
Главная девушка в жизни капитана «Локомотива», который вернулся в строй после тяжёлой травмы.

Ведран Чорлука

На самом деле, защитник «Локомотива» не хотел надолго задерживаться в России. Но как вышло, мы и так с вами знаем. Чарли настолько полюбил Москву и страну в целом, что даже набил на ноге матрёшку – в память о времени, проведённом здесь. Кстати, за пять лет у него появилось излюбленное место в Москве. Футболиста часто можно встретить на Патриарших прудах, где он обычно гуляет со своим псом Оспи.

Фото: РИА Новости
Хорваты, подарившие России Евро-2008. Где они сейчас
Простите, но завтра вечером мы забудем о том поступке на несколько часов.

Иван Ракитич

Ракитич сейчас мог бы выступать за сборную Швейцарии вместе с Шакири и Джакой. Всё дело в том, что ещё до рождения Ивана семья Ракитич переехала из Югославии в Швейцарию, в небольшой городок Мелин – подальше от разгорающейся войны. Там и родился будущий футболист. Так получилось, что существенную часть своей жизни Иван провел в Швейцарии: там начал играть в футбол, прошёл через все возраста «Базеля» и в итоге попал в основную команду. Играл также и в сборной — за юношеские и молодёжные команды. Но однажды Ракитичу позвонил Славен Билич, в тот момент тренировавший сборную Хорватии, с предложением сменить национальную команду. После долгих раздумий выбор был сделан. Швейцарские болельщики, узнав о решении Ракитича сменить сборную, завалили угрозами футболиста и его семью: звонили по ночам, угрожая расправой и называя предателем. К счастью, довольно быстро эти страсти утихли.

Фото: РИА Новости

Лука Модрич

Хорватские болельщики ненавидят Модрича. И в какой-то момент они зашли так далеко в своей ненависти, что даже призвали бойкотировать ЧМ-2018. Кто-то и правда остался в Хорватии и даже сделал себе футболку с номером 10 и словами «Я не помню» вместо фамилии. Дело в том, что полузащитник «Реала» отказался от своих показаний в суде против бывшего президента загребского «Динамо» и теневого босса хорватского футбола — Здравко Мамича. Этот человек на протяжении долгого времени нещадно воровал из государственного бюджета, угрожал журналистам и министру спорта Хорватии, не упускал возможности заработать на трансферах – и всё это под покровительством полиции и многих чиновников. Попался он на том же, на чём пытался срубить несколько лишних миллионов евро. Мамич забрал себе €15 млн с трансферов Модрича и Ловрена, после чего его всё-таки поймали. Лука по очевидным причинам проходил свидетелем по делу Здравко и давал показания в суде. В первый раз он сказал, что подписал дополнительное соглашение после перехода в «Тоттенхэм», а на втором допросе «переобулся» и сказал, что сделал это до перехода. Хорватскую общественность после этогопросто взорвало. До сих пор не могут ему этого простить.

Фото: РИА Новости
«Что даст вам этот костлявый?» Как Лука Модрич стал крутым
Деревянные щитки, жизнь в городе-призраке, жестокий чемпионат Боснии и статус худшего новичка Испании – так к славе шёл Лука Модрич.

Марио Манджукич

На бутсах у нападающего красуются два имени «Ивана» и «Лени». Одно из них принадлежит девушке Манджукича, а второе… его мопсу. Марио просто безумно любит свою собаку и, как он сам признавался, готов проводить с ней дни напролет.

Фото: instagram.com/mariomandzukic

Иван Перишич

Летом 2017 года Перишич вместе с хорватом Никсой Делльорко приняли участие в профессиональном турнире по пляжному волейболу Swatch Major Series. Всего они провели три матча, после чего покинули соревнования. Необычный способ провести лето.

Фото: РИА Новости
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