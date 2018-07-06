Случилось то, что трудно было себе представить: великий Буффон сменил клуб. Как приняли Джиджи болельщики «ПСЖ»?

«Буффон в «ПСЖ», Роналду в «Юве». Что происходит?!»

Переговоры между «ПСЖ» и Буффоном шли давно. Как только Джиджи объявил об уходе из «Ювентуса», французский клуб выразил заинтересованность в голкипере. Сегодня всё было оформлено официально. «ПСЖ» отлично представил своего нового вратаря, подготовив красивый видеоролик:

Теперь Париж в надёжных руках – через Триумфальную арку точно никто не пройдёт.

«Неймар и Буффон теперь будут вместе мечтать о Лиге чемпионов».

Новая глава в карьере самого обожаемого вратаря мира, надеемся, не будет последней.

Примерно так себя чувствуют сейчас фанаты парижского клуба. От новости о приходе любимого всеми игрока даже старики пускаются в пляс.

Практически все фанаты футбола прямо сейчас.

А представьте, что Буффон с «ПСЖ» встретится с «Ювентусом» Роналду в Лиге чемпионов и вылетит от них. Как вам такой сюжет?

Данная тема стала главным поводом для шуток в соцсетях.

«Буффон, когда Роналду перейдёт в «Ювентус».

«Буффон после приземления в Париже, когда прочитал про слухи Роналду и «Ювентус».

Вся карьера Буффона в «Ювентусе» в одной подборке карточек. Поностальгируем!