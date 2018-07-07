«Вы можете продлить этот праздник!» Мотивирующее видео для сборной России

До важнейшего матча в истории сборной России остаётся всего пара часов. Нас ждёт четвертьфинал. Четвертьфинал, до которого мы никогда не добирались. В нём нас ожидают хорваты. Те хорваты, которые втащили нас за волосы на чемпионат Европы 2008 года. Чтобы прочувствовать всю важность момента, достаточно вспомнить, что в случае сегодняшней победы наша сборная выйдет в полуфинал и автоматически проведёт все семь матчей на этом чемпионате мира. С ума сойти!

Перед сегодняшним матчем мы обратились к известным людям из футбола и футбольным болельщикам с просьбой записать небольшое видеообращение к сборной России. Многие согласились почти сразу и без вопросов. На нашу просьбу пожелать удачи российской сборной откликнулся даже бывший главный тренер нашей команды Дик Адвокат. Но из-за того, что его телефон не обладает камерой, он попросил передать слова поддержки письменно:

«Дела у сборной России идут хорошо. Я очень доволен тем, чего ребята добились. Хочу пожелать им, чтобы в игре с Хорватией всё сложилось благополучно. Буду следить за матчем и болеть за Россию. Надеюсь, что всё сложится удачно и команда дойдёт до финала. Я обязательно буду смотреть этот матч по телевизору – присутствовать, к сожалению, не смогу», — сказал Адвокат «Чемпионату».

Остальные прислали короткие видеоролики тёплыми словами поддержки. Важно отметить, что первый тренер Марио Фернандеса записывал своё обращение до матча Бразилия-Бельгия. Поэтому не удивляйтесь тому, что он хочет увидеть Россию и Бразилию в финале.

Мы очень надеемся, что эти пожелания зарядят наших футболистов позитивом и притянут к нашей команде удачу. Ребята, вы уже вошли в историю и добились лучшего достижения в истории сборной России. Но всем хочется продолжить праздник. Мы с вами, парни! Удачи!