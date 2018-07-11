Как Дешам разбил лучшую атаку ЧМ. 3 главные детали

Как съесть Де Брёйне. Мастер-класс Канте и Матюиди

Роберто Мартинес был прав, отмечая, что влияние Кевина Де Брёйне на структуру сборной Бельгии недооценили до турнира (я в том числе). Однако в первом же матче на ЧМ-2018 на позиции инсайда КДБ резко снизил своё влияние. Главное, почему так случилось – очень качественный прессинг Франции в полуфланге Де Брёйне. Матюиди и Канте съели главный бельгийский мозг вместе, Люка Эрнандес тоже им помог. Главный фактор успеха – движение французов в левом полуфланге, синхронное, как на стержнях в кикере.

Работа «трёхцветных» по Де Брёйне в трёх вариантах.

1. Непосредственно внутри полуфланга. Канте персонально играет по КДБ, перекрывая направление паса на него. Матюиди и Эрнандес следят за развитием атаки во фланге. Если мяч достаётся Шадли, его атакует Эрнандес, а Матюиди работает по забеганию в зону левого защитника. Часто эта тройка вынуждала Шадли пасовать назад, Алдервейрелду, и начинать атаку заново.

2. Когда мяч перемещается в другую зону. Тогда Канте уплотняет центр, а Де Брёйне забирает Матюиди. Бельгийцы возвращают мяч направо – КДБ снова попадает под опеку Канте.

3. Когда Де Брёйне сам уходит в левый полуфланг насыщать зону, Канте тоже следует за ним.

Бешеный объём беговой работы Н’Голо Канте, быстро двигающегося от одной прессинг-мишени к другой, не новость. Важно и то, насколько легко переключался между задачами Матюиди. Он ни разу не упустил Де Брёйне, работал по его забеганиям в полуфланг, страховал Эрнандеса, вылетавшего за Шадли. В конце первого тайма Матюиди сам сел пятым защитником в линию, перекрывать фланг и сам начал опеку Шадли.

Де Брёйне в итоге стал лучшим игроком Бельгии по количеству острых передач (8, у ближайших преследователей… по одной. Но точных острых паса – всего 2) и отрезал передачами больше всех защитников (14). Но это не отражает картину матча: КДБ удавалось выжимать глубже и блокировать остроту от него.

Царский матч Жиру и Гризманна без мяча

«Жиру и Гризманн сыграли огромную роль в нашей победе. Дембеле и Витсель были вынуждены отдавать мяч защитникам, которые хуже оснащены технически», – сказал после матча Дидье Дешам, не желавший выделять отдельных игроков после матча. В их черновой работе по ходу матча были мелкие помарки, однако их объём работы – нетипично большой для атакующих футболистов. Коротко по цифрам: Оливье Жиру выиграл 78% единоборств в обороне, сделал 6 удачных отборов из 7 (да, он нападающий), 3 перехвата и 1 подбор. У Антуана Гризманна основная статистика скромнее, зато есть 6 подборов, по три на обеих половинах поля.

Слова про Дембеле и Витселя – не зря. Они стали прессинг-мишенями для Гризманна и Жиру, которые менялись игроками в зависимости от успешности давления Жиру. То есть когда Оливье допускал 1-2 ошибки, недорабатывая и давая Дембеле или Витселю принять мяч, на этого игрока переориентировался Гризманн. (Не наоборот, Гризманн блестяще справлялся со всеми прессинг-миссиями.) Под таким прессингом Франция оставляла сопернику только вариант с пасом на фланги, только справа капкан расставляли Канте и Матюиди, а слева в агрессивный отбор против Азара включался Павар.

Правильные корректировки в игре Жиру без мяча были заметны уже с начала второго тайма, когда Оливье опустился за Дембеле ниже. После гола Жиру окончательно перестроился на роль фактически полузащитника – без мяча Франция играла по расстановке, цифрами отображаемой как 5-1-4-0 или 5-2-3-0, где Погба опускался в заднюю линию за Феллайни, Канте уплотнял пространство между линиями, а Гризманн и Жиру составляли первую линию прессинга вместе с Матюиди и Мбаппе.

Замены Мартинеса и тактическая перестройка Бельгии заставили Гризманна и Жиру регулярно перестраиваться на цели в прессинге – каждый раз справлялись отлично. После замены Мартинеса (Мертенс вместо Дембеле) Де Брёйне опустился ниже, и по нему персонально играл Антуан Гризманн. Жиру взял на себя Витселя. Играли плотно, как на скриншоте ниже, проблемой была только свобода Тоби Алдервейрелду – чаще использовали его, а не Вертонгена, чтобы воплотить задумку с кроссом на Феллайни, на дальнюю штангу.

Алдервейрелд качественно растягивал французов, Мертенс после выхода на поле сделал 5 навесов за 6 минут, а левый фланг обороны впервые за матч плохо справлялся с нагрузкой – Канте, Матюиди и Эрнандес с трудом разбирали в своей зоне Шадли, Мертенса и Тоби. Плюс в моменте с самым опасным моментом недоработал уже Гризманн. Так что после активного отрезка Бельгии справа Дешам снова перестроил прессинг-задачи, увеличив влияние Жиру. Он должен был не только успевать за своим игроком, но и поддавливать Алдервейрелда. С этой задачей Оливье тоже справился.

Также Жиру и Гризманн при необходимости низко уплотняли одну зону.

Сильная работа без мяча – главное, за что можно хвалить Гризманна по итогам матча: он креативил мало и в основном из глубины. Жиру заслуживает большего внимания, хотя снова не забил и снова остался без ударов в створ. Оливье сыграл важную роль в подыгрыше и дал Франции вариативность. При контратаках он опускался на свою половину, фактически становясь «ложной девяткой» и создавая зоны для Мбаппе. При вертикальных атаках – правильно открывался под передачи из глубины. Жиру не забил, но снова был очень полезен, и это его типичное состояние на поле.

Микроматч Феллайни и Погба – за французом

Персональная работа Маруана Феллайни по Полю Погба читалась до матча. Бельгия стала сильнее, добавив +1 игрока в центр, французские 4-3-3 нуждались в зеркалке в середине поля, а сам Феллайни в порядке, когда его главная оборонительная задача – преследовать конкретного игрока. Погба был выбран мишенью из-за физических качеств, в которых Микрофон не уступает одноклубнику. Неожиданностью стал абсолютно идентичный ход Дидье Дешама, персональная ориентировка Погба по Феллайни – причём более жёсткая и по той же причине.

Именно ход Дешама больше повлиял на рисунок матча. Роль Погба была отдельно вписана в оборонительную структуру Франции – когда Феллайни поднимался близко к Лукаку, Погба садился на расстояние 2-3 метров над четвёркой защитников, визуально даже превращая её в пятёрку. Феллайни при обороне не садился настолько глубоко.

Чётче роль Погба проявилась при счёте 0:1, когда Бельгия пыталась замаскировать навесами в сторону Феллайни проблемы в позиционной атаке. При кроссах Погба опережал одноклубника, подбивал его корпусом. Феллайни только однажды опередил своего опекуна при навесе – когда пробил головой рядом со штангой. Во втором тайме у Бельгии не было момента лучше. Статистика Погба и Феллайни в единоборствах между собой равная – 3/6 выигранных, 50% успеха – однако француз, за исключением момента на 65-й минуте, выигрывал более важную борьбу.

Кроме этого, Погба прочитал одну из самых интересных тактических идей матча. После замены Дембеле на Мертенса Бельгия перестроила структуру позиционной атаки, и Феллайни в ней занимал самую глубокую позицию слева. Позиция была обманкой: Бельгия готовила остроту на правом фланге и навешивала на дальнюю, где Феллайни был нацелен на резкое забегание из-за спины Павара. Когда бельгийцы доводили атаку до кросса, Погба забирал игрока у Павара и прилипал к Маруану. К передачам низом на позиции левого инсайда Феллайни оказался не готов – однажды загубил атаку, банально не подстроившись под мяч.

В позиционной атаке Франции Погба тоже извлекал выгоду из микроматча с Феллайни, провоцируя его на более высокий прессинг и создавая зоны в центральном канале для приёма мяча. Правда, Франция не извлекала из работы Погба выгоду, но здесь претензии к пасующим, а не к движению самого Поля.

Погба вытаскивает Феллайни из своей зоны, Маруан застревает в полупозиции. Открывание Гризманна или Жиру между центральными полузащитниками Бельгии, Витселем и Шадли, разобьёт структуру Бельгии. Оба не прочувствовали эпизод.

На фоне задач Погба традиционная ориентировка Феллайни – играть 1vs1 против Погба по всему полю, стараясь не нарушить оборонительную структуру – выглядит слишком обычной. Поль получил от Дешама больше функций в такой же роли. И справился с функциями. Похоже, оценка работы Погба в позиционной защите тоже должна перейти от Феллайни. Когда нужно следить конкретно за одним игроком, Погба в порядке.