Игорь Шалимов: потеря Малкома оказала огромное влияние на результаты «Зенита»

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о поражении «Зенита» от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что «Зенит» сыграл плохой матч. Скорее, не реализовал свой супермомент — у Вендела, и несколько полумоментов, когда, например, бил Артур. В целом «Зенит» в котором матче не смог взломать оборону соперника, и тут я снова говорю о том, что потеря Малкома оказала огромное влияние на результат команды — человек в прошлом сезоне забил 22-23 гола, а сейчас их нет. «Зенит» забил плюс-минус столько же, сколько и остальные. А есть Артур, есть Педро, но это точно пока никакая не замена», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА состоялся в субботу, 11 мая. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.