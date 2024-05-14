Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Шалимов: потеря Малкома оказала огромное влияние на результаты «Зенита»

Игорь Шалимов: потеря Малкома оказала огромное влияние на результаты «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о поражении «Зенита» от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что «Зенит» сыграл плохой матч. Скорее, не реализовал свой супермомент — у Вендела, и несколько полумоментов, когда, например, бил Артур. В целом «Зенит» в котором матче не смог взломать оборону соперника, и тут я снова говорю о том, что потеря Малкома оказала огромное влияние на результат команды — человек в прошлом сезоне забил 22-23 гола, а сейчас их нет. «Зенит» забил плюс-минус столько же, сколько и остальные. А есть Артур, есть Педро, но это точно пока никакая не замена», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА состоялся в субботу, 11 мая. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    
Материалы по теме
Шалимов: если «Динамо» выиграет чемпионат, это будет очень неожиданно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android