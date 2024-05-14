«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Рафаэля Варана по окончании сезона

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил, что французский защитник Рафаэль Варан покинет клуб по окончании сезона-2023/2024. Отмечается, что футболист покинет стан «красных дьяволов» по истечении срока контракта.

«Варан привнёс в команду свой высокий класс и большой опыт, проведя за „Манчестер Юнайтед“ 93 матча. Однако больше всего Рафа запомнился невозмутимой работой в центре защиты, поскольку с момента прихода в клуб он показал свои лучшие качества.

Центральный защитник выбыл после матча с «Челси» 4 апреля, но сейчас он усердно работает над восстановлением после травмы и надеется снова выйти на поле до конца сезона. Все в «Юнайтед» благодарят Рафу за его работу и желают ему всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года из «Реала». Сейчас рыночная стоимость 31-летнего центрального защитника оценивается в € 25 млн.