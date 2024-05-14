Даев: «Балтике» рискованно терять силы со «Спартаком», но можно побороться за Кубок России

Бывший футболист калининградской «Балтики» Вячеслав Даев высказался о предстоящем матче со «Спартаком». Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Сейчас у «Балтики» двоякое положение: есть шанс зацепиться за сохранение в РПЛ — надо удачно сыграть два тура. Рискованно терять силы в игре за Кубок. Но в то же время команда добралась до высокой стадии, где можно побороться за трофей. Мне кажется, у «Балтики» есть все шансы со «Спартаком».

У команды Слишковича сейчас неплохие результаты, но они могут остановиться. Не думаю, что тренер что-то грандиозно поменял, и команда вдруг заиграла. «Спартак» как был, так и остался, просто немного совпало, а в каких-то моментах везло. Или соперник играл свою одну из худших игр. Поэтому и такие результаты. Не всё так просто будет для «Спартака», чтобы пройти «Балтику» в Кубке России», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.