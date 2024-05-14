Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тео Бонгонда высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

Тео Бонгонда высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился мыслями о бывшем наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

«У Абаскаля был свой путь. В «Спартаке» он не смог добиться того, чего хотел. Но, может быть, в другом клубе у него всё сложится чудесным образом, и все тогда в один голос скажут, что проблемы у него были исключительно в «Спартаке». Не стоит судить тренера. Есть множество специалистов с громкими именами, которые были уволены из своих клубов, но это не значит, что они плохие тренеры», — приводит слова Бонгонда Metaratings.

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

Материалы по теме
Андрей Тихонов назвал идеального кандидата на пост главного тренера «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android