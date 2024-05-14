Тео Бонгонда высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился мыслями о бывшем наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

«У Абаскаля был свой путь. В «Спартаке» он не смог добиться того, чего хотел. Но, может быть, в другом клубе у него всё сложится чудесным образом, и все тогда в один голос скажут, что проблемы у него были исключительно в «Спартаке». Не стоит судить тренера. Есть множество специалистов с громкими именами, которые были уволены из своих клубов, но это не значит, что они плохие тренеры», — приводит слова Бонгонда Metaratings.

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.