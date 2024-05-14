Агент Тюкавина отреагировал на слухи об интересе мадридского «Атлетико» к игроку

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на слухи об интересе мадридского «Атлетико» к игроку.

«Что касается Тюкавина в «Атлетико», то надо задать вопрос тому, кто написал эту новость. Такое ощущение, что вся страна продаёт игрока. Если бы это я сказал, то прокомментировал, а это какие-то слухи. Не могу назвать это бредом, но слухи комментировать не буду», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.