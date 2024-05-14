Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бонгонда: никогда не буду критиковать Абаскаля, благодаря ему я оказался в «Спартаке»

Бонгонда: никогда не буду критиковать Абаскаля, благодаря ему я оказался в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что у него нет обиды на бывшего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Говорят, что Абаскаль тебя серьёзно оштрафовал на приличную сумму, и после этого ваши отношения стали немного другими. Было ли подобное?
– Я не знаю, но правда в том, что многое после этого поменялось.

– То есть история со штрафом правдивая?
– Угу.

– После возвращения из сборной он тебя оштрафовал за опоздание.
– Да, это было после возвращения из сборной.

— У тебя есть обида на Абаскаля?
– Благодаря ему оказался здесь, он дал мне эту возможность. Я никогда не буду его критиковать только по той причине, что что-то не вышло так, как мне хотелось. Желаю ему найти клуб, с которым он добьётся триумфа», — приводит слова Бонгонда Metaratings.

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

Материалы по теме
Тео Бонгонда высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android