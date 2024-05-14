Бонгонда: никогда не буду критиковать Абаскаля, благодаря ему я оказался в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что у него нет обиды на бывшего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Говорят, что Абаскаль тебя серьёзно оштрафовал на приличную сумму, и после этого ваши отношения стали немного другими. Было ли подобное?

– Я не знаю, но правда в том, что многое после этого поменялось.

– То есть история со штрафом правдивая?

– Угу.

– После возвращения из сборной он тебя оштрафовал за опоздание.

– Да, это было после возвращения из сборной.

— У тебя есть обида на Абаскаля?

– Благодаря ему оказался здесь, он дал мне эту возможность. Я никогда не буду его критиковать только по той причине, что что-то не вышло так, как мне хотелось. Желаю ему найти клуб, с которым он добьётся триумфа», — приводит слова Бонгонда Metaratings.

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.