Украинский игрок «Мурома» Мурза: российское гражданство многое значит для меня

Украинский нападающий «Мурома» Артур Мурза рассказал, что для него очень многое значит российское гражданство.

— Что для тебя значит российское гражданство?

— Очень многое. В первую очередь это возможность в будущем попасть в сборную России. Впервые вопросом о получении гражданства РФ начал заниматься ещё до переезда в Австрию. А вот заявление на футбольное гражданство писал уже этой зимой, ещё даже не понимая, получится ли уехать из Австрии, — приводит слова Мурзы Sport24.

23-летний Артур Мурза — воспитанник футбольного клуба «Мариуполь», «Шахтёра» и киевского «Динамо». 27 апреля 2018 года в матче с «Шахтёром» дебютировал в украинской Премьер-лиге, выйдя на замену на 80-й минуте. Игроком «Мурома» Артур стал в марте 2024 года, заключив контракт до конца этого календарного года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 200 тысяч.