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В Беларуси ожидают аншлаг на матче со сборной России

В Беларуси ожидают аншлаг на матче со сборной России
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Заместитель председателя Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассчитывает, что товарищеский матч со сборной России соберёт аншлаг в Минске.

«Безусловно, мы хотим, чтобы собралась полная арена, но понимаем, что летом, во время отпусков, кто-то посчитает, что лучше посмотреть матч просто по телевизору. Но мы надеемся, что в этот день будет полный аншлаг со стороны гостей. Матчдэй уже давно в проработке. Детали раскрывать не стану, но, безусловно, с привлечением достаточно знаменитых артистов. Постараемся окружить стадион хорошей атмосферой для того, чтобы люди, пришедшие на матч, смогли не только посмотреть его, но и весело провести время», — приводит слова Василевича «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Отметим, что сборные России и все российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0.

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