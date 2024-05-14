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Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк является ещё одним кандидатом на замену Эрику тен Хагу в случае увольнения из «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph. Ранее в СМИ сообщалось, что «красные дьяволы» рассматривают кандидатуры Гарета Саутгейта, Грэма Поттера, Рубена Аморима и Томаса Тухеля.

По информации источника, «Юнайтед» ищет главного тренера, который поможет перестроить клуб, а не краткосрочное решение. Франк входит в число тех, кого клуб будет ещё будет рассматривать на пост главного тренера, но за свою карьеру он уже показал огромный потенциал. Также сообщается, что ранее датский тренер уже сотрудничал с совладельцами INEOS.

Томас Франк работает в системе «Брентфорда» с 2016 года. Под его руководством команды вышла и закрепилась в АПЛ. В текущем сезоне «пчёлы» после 37 туров английской Премьер-лиги занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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