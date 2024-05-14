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Стало известно, почему «Локомотив» решил продлить контракт с Галактионовым

Стало известно, почему «Локомотив» решил продлить контракт с Галактионовым
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Московский «Локомотив» отказался от идеи смены тренера из-за вероятной перестройки команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Потенциальные кандидаты на пост главного тренера в лице Николича или Черчесова настаивали бы на масштабной перестройке команды, что понесло бы за собой большие затраты.

Клуб же испытывает проблемы с бюджетом после ухода немецкого менеджмента. В связи с этим будет только несколько трансферов — центральный нападающий и игрок в группу атаки. Все эти факторы привели к решению оставить Галактионова на посту тренера», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что «Локомотив» продлит контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым. С большой долей вероятности срок нового соглашения составит два года с сохранением текущей зарплаты тренера — 5 млн рублей в месяц.

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