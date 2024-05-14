Бонгонда рассказал об изменениях в «Спартаке» при Слишковиче

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился мыслями об изменениях в команде после назначения Владимира Слишковича исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.

«Немногое поменялось. Слишкович просто даёт нам больше свободы. Думаю, это заметно на поле. У нас ни одного поражения с ним на данный момент. Он знает, что мы хорошие игроки. Немного поменялась манера общения с тренером. Наша манера игры, последовательность мысли тоже поменялись. По-моему, мы идём хорошо.

Какие гарантии тебе дал Владимир? Не было речи о каких-либо гарантиях. Когда Абаскаль ушёл, мы просто поговорили. Он сказал, что с теми качествами, что у меня есть, он ждёт большего от меня. Что доверяет мне. Собственно, он это демонстрирует. Мне кажется, при Владимире я провёл большее количество матчей на 90 минут. Он говорит и при этом подтверждает свои разговоры поступками», — приводит слова Бонгонда Metaratings.

Напомним, Слишкович начал руководить московским «Спартаком» после отставки Гильермо Абаскаля, с 14 апреля. Ранее Владимир занимал место в тренерском штабе испанского специалиста. В семи матчах при боснийце красно-белые не потерпели ни одного поражения, четыре раза победив и трижды сыграв вничью.

28-летний Бонгонда переехал в Россию летом 2023 года. Он перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса». В сезоне-2023/2024 он провёл за красно-белых 32 матча во всех турнирах, забил cемь голов и оформил две результативные передачи.