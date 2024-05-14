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Тюкавин может перейти в «Атлетико» — источник

Тюкавин может перейти в «Атлетико» — источник
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах перспективного российского форварда заинтересован мадридский «Атлетико». Трансфер Тюкавина в стан «матрасников» может состояться уже ближайшим летом, информирует телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на свой источник.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.

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