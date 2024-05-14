Стало известно время начала Суперфинала Кубка России по футболу

Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу, который состоится 2 июня в «Лужниках», начнётся в 18:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба турнира в своём телеграм-канале. Напомним, в Суперфинале встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Отметим, что уже третий сезон подряд трофей будет разыгран на самом вместительном стадионе России — «Лужники».

Напомним, на попадание в Суперфинал из Пути РПЛ претендуют ПФК ЦСКА и «Зенит» — они сыграют в финале верхней сетки между собой. В Пути регионов на выход в Суперфинал претендуют московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Финал нижней сетки состоится сегодня, 14 мая. Встреча пройдёт в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.