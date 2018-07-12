Чорлука уже стал чемпионом России, а теперь может стать чемпионом мира. Фото

Перед началом матча болельщики сборной Хорватии прошлись по центру Москвы с огромным флагом, на котором было написано «Спасибо, Россия».
При такой поддержке у сборной Хорватии не было шансов на поражение.
Уже на пятой минуте встречи Киран Триппьер вывел сборную Англии вперёд, красиво забив со штрафного.
Во время матча кто-то из болельщиков бросил мёртвую рыбу на поле.
В середине второго тайма у сборной Хорватии открылось второе дыхание, и гол Ивана Перишича перевёл игру в дополнительное время.
Взгляд на матч из угла ворот сборной Хорватии.
Исторический момент: Марио Манджукич впервые выводит сборную Хорватии в финал чемпионата мира.
На радостях игроки сборной Хорватии образовали кучу-малу, куда попал фотограф агентства AFP.
Домагой Вида в восторге от игры Даниэля Субашича.
У Ведрана Чорлуки есть шанс в один год стать и чемпионом России, и чемпионом мира.
15 июля в «Лужниках» сборная Хорватии поборется с Францией за главный трофей турнира.
После окончания матча игроки сборной Хорватии пустили своих детей поиграть в футбол.
Многие болельщики сборной Англии пожалели, что купили билеты на финальную игру.
Перед началом подготовки к матчу с Францией нужно хорошо выспаться.
Командное фото на память.