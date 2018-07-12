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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Хорватия – Англия, 11 июля 2018 года. Фото с матча 1/2 ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Хорватия — Англия — 2:1. Лучшие фото
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/corlukav05_14
Чорлука уже стал чемпионом России, а теперь может стать чемпионом мира. Фото
Рыба на поле, решающий гол Манджукича и трогательный баннер хорватов – в фотоподборке главных моментов матча Хорватия – Англия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Перед началом матча болельщики сборной Хорватии прошлись по центру Москвы с огромным флагом, на котором было написано «Спасибо, Россия».

Фото: РИА Новости

При такой поддержке у сборной Хорватии не было шансов на поражение.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уже на пятой минуте встречи Киран Триппьер вывел сборную Англии вперёд, красиво забив со штрафного.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во время матча кто-то из болельщиков бросил мёртвую рыбу на поле.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В середине второго тайма у сборной Хорватии открылось второе дыхание, и гол Ивана Перишича перевёл игру в дополнительное время.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Взгляд на матч из угла ворот сборной Хорватии.

Фото: Michael Heiman/Getty Images

Исторический момент: Марио Манджукич впервые выводит сборную Хорватии в финал чемпионата мира.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На радостях игроки сборной Хорватии образовали кучу-малу, куда попал фотограф агентства AFP.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Домагой Вида в восторге от игры Даниэля Субашича.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Ведрана Чорлуки есть шанс в один год стать и чемпионом России, и чемпионом мира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

15 июля в «Лужниках» сборная Хорватии поборется с Францией за главный трофей турнира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После окончания матча игроки сборной Хорватии пустили своих детей поиграть в футбол.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Многие болельщики сборной Англии пожалели, что купили билеты на финальную игру.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед началом подготовки к матчу с Францией нужно хорошо выспаться.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Командное фото на память.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images
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