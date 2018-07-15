Трамп: поздравляю Россию с организацией поистине великого турнира!

Сборная Хорватии на завершившемся чемпионате мира — 2018 покорила сердца всех. Поэтому большинство людей болели за них.

Кто-то пытался прогнозировать результат.

Все звёзды, кто не дошёл до финала, смотрели матч примерно так.

Первый гол в матче забил Манджукич. Правда… в свои ворота.

«Погба в «Манчестер Юнайтед» и Погба в сборной Франции».

Финал был омрачён прорывом на поле Pussy Riot.

А ещё Льорис исполнил вратаря «Ливерпуля» Кариуса в этом финале.

Скоро они встретятся в матчах АПЛ.

Невероятный путь Н'Голо Канте.

Мбаппе стал чемпионом мира в 19 лет.

Путь Франции к заветной победе.

Это вторая победа Франции в истории.

Лука Модрич стал лучшим игроком турнира и вошёл в прекрасную компанию.

Гарри Кейн – лучший бомбардир.

Ну а Мбаппе открыл себе путь к настоящим легендам французского футбола.

Президент США Дональд Трамп назвал этот чемпионат мира поистине великим.

Это был великолепный месяц! Мы были счастливы, как Бенджамин Менди сейчас!