Трамп: поздравляю Россию с организацией поистине великого турнира!

Сборная Хорватии на завершившемся чемпионате мира — 2018 покорила сердца всех. Поэтому большинство людей болели за них.
Кто-то пытался прогнозировать результат.
Все звёзды, кто не дошёл до финала, смотрели матч примерно так.
Первый гол в матче забил Манджукич. Правда… в свои ворота.
«Погба в «Манчестер Юнайтед» и Погба в сборной Франции».
Финал был омрачён прорывом на поле Pussy Riot.
А ещё Льорис исполнил вратаря «Ливерпуля» Кариуса в этом финале.
Скоро они встретятся в матчах АПЛ.
Невероятный путь Н'Голо Канте.
Мбаппе стал чемпионом мира в 19 лет.
Путь Франции к заветной победе.
Это вторая победа Франции в истории.
Лука Модрич стал лучшим игроком турнира и вошёл в прекрасную компанию.
Гарри Кейн – лучший бомбардир.
Ну а Мбаппе открыл себе путь к настоящим легендам французского футбола.
Президент США Дональд Трамп назвал этот чемпионат мира поистине великим.
Это был великолепный месяц! Мы были счастливы, как Бенджамин Менди сейчас!