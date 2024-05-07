Футболист «Факела» Якимов: игра с «Уралом» будет матчем жизни и смерти

Полузащитник воронежского «Факела» Вячеслав Якимов высказался о подготовке к предстоящей игре с «Уралом». Игра 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 состоится 12 мая в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Уже есть расписание подготовки к игре с «Уралом». Завтра выходной. Нужно восстановиться, набраться сил. Матч с «Уралом» – это матч жизни и смерти, по сути. Понятно, что там очень много всяких вероятностей и стечений обстоятельств. Но для нас это очень важный матч. Мы настраиваемся только на победу. Честно, не берусь оценивать, из-за чего есть проблемы с реализацией, из-за чего проблемы с количеством забитых голов. Но мы все это понимаем, стараемся над этим работать», – приводит слова Якимова Metaratings.