Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Футбол /

Красота дня – жена Дмитрия Полоза

Елизавета Полоз
София Михайлова
Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»
Красота дня. Жена Дмитрия Полоза
Супруга нападающего, который тащит «Рубин».
Футбол / РПЛ

Дмитрий Полоз забил победный гол «Енисею», а до этого поразил ворота Чехии в матче сборной России. Повод познакомиться с его супругой Елизаветой, которая поддерживает его во всём.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

С будущей женой Полоз познакомился в социальной сети, когда девушка ещё училась в школе. Дмитрий очень активно пытался завоевать свою любовь.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

Очень долго Елизавета не отвечала взаимностью футболисту, так как, переехав после школы из Перми в Москву, начала учиться в университете.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

Но после второго курса девушка сдалась и даже оставила ради Дмитрия учёбу. Пара обосновалась в Ростове.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

По профессии супруга нападающего — актриса и имеет роли в нескольких российских проектах.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

Пара оформила свои отношения официально в 2014 году.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

В 2015 году у пары родился сын Матвей.

Пожелаем паре процветания и любви, а Дмитрию Полозу забить много голов в этом сезоне.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент