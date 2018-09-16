Красота дня. Жена Дмитрия Полоза

Дмитрий Полоз забил победный гол «Енисею», а до этого поразил ворота Чехии в матче сборной России. Повод познакомиться с его супругой Елизаветой, которая поддерживает его во всём.

Фото : личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

С будущей женой Полоз познакомился в социальной сети, когда девушка ещё училась в школе. Дмитрий очень активно пытался завоевать свою любовь.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

Очень долго Елизавета не отвечала взаимностью футболисту, так как, переехав после школы из Перми в Москву, начала учиться в университете.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

Но после второго курса девушка сдалась и даже оставила ради Дмитрия учёбу. Пара обосновалась в Ростове.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

По профессии супруга нападающего — актриса и имеет роли в нескольких российских проектах.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

Пара оформила свои отношения официально в 2014 году.

Фото: личная страница Елизаветы Полоз «ВКонтакте»

В 2015 году у пары родился сын Матвей.

Пожелаем паре процветания и любви, а Дмитрию Полозу забить много голов в этом сезоне.