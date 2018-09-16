Вертонген ткнул Фирмино пальцем в глаз. Выглядело жутко, но обошлось

На 71-й минуте матча «Тоттенхэма» с «Ливерпулем» защитник хозяев Ян Вертонген в борьбе отмахнулся от Роберто Фирмино и попал ему пальцем в глаз. Выглядело это жутко.

У Фирмино было рассечение, ему долго оказывали помощь, но в итоге игру продолжить он не смог. Судя по фото, нужно не переживать о вынужденной замене, а радоваться, что всё обошлось.

Сразу после матча Юргена Клоппа спросили, как обстоят дела у форварда. Тренер не смог успокоить болельщиков: «В данный момент с ним не всё в порядке. Вы выясняем подробности».



Роберто сразу же отправили в госпиталь на обследование. Несколько часов тяжесть травмы оставалась неизвестной. Потом портал Goal сообщил о том, что форварда отпустили из госпиталя домой. Почти сразу в «инстаграме» Роберто появилась новая запись: «Отделался испугом. С глазом всё в порядке, со мной тоже. Спасибо за поддержку, скоро увидимся».

На сайте «Ливерпуля» также появилось уточнение. В новости сообщается, что у футболиста ссадина и воспаление глаза, но повреждение не носит долгосрочного характера. На данный момент участие Фирмино в игре с «ПСЖ» не исключено, но окончательное решение будет принято медицинским штабом клуба позднее, в зависимости от темпов восстановления.

Никто не заметил этот гол. Но он принёс «Ливерпулю» победу Раньше он наверняка бы вызвал грандиозный скандал.

Как на это отреагировали в мире

Травма Фирмино не стала ключевой темой на послематчевой пресс-конференции Клоппа и Почеттино. Тренер «Ливерпуля» сказал, что видел эпизод с 50 метров и мало что разглядел. Он сказал, что пока не знает, что с его игроком (обновление по состоянию Фирмино пришло на несколько часов позже). Тренер «Тоттенхэма» никак не прокомментировал этот эпизод, но подчеркнул другой спорный момент: с подкатом Мане в своей штрафной. Он говорит, что это пенальти, а итоговый счёт должен быть 2:2.



В соцсетях фотографии с пальцем, наполовину исчезнувшим в глазнице, вызвали ужас и сочувствие. Фирмино желают здоровья, хотя некоторые шутят над эпизодом. Кого-то удивляет, что Вертонгена никак не наказали за эпизод.

«Не понимаю. Как это «шпоры» получили штрафной, когда у Фирмино поцарапан глаз?».

«Фирмино показывает свой лучший футбол. Надеюсь, с ним всё будет в порядке. Он очень нужен!».

«В любом случае, Фирмино не нужен глаз, чтобы забивать».

«Как вообще можно было так сфолить? У Фирмино кровь из глаза!».



Напомним, что это не первый эпизод, когда Ян Вертонген оказывается в центре внимания по нефутбольным причинам. Бельгийский защитник иногда психует и теряет над собой контроль. Например, в матче с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, когда он схватил Андера Эрреру за шею в неигровом эпизоде.

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