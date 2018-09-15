Никто не заметил этот гол. Но он принёс «Ливерпулю» победу

Матч лидеров АПЛ стартовал вихрем. Уже на первой минуте «Ливерпуль» забил гол из офсайда, а в следующей атаке опасно бил по воротам соперника. «Шпоры» отбились, и игра слегка успокоилась.

В этой игре в ворота «Тоттенхэма» встал Михел Ворм. Не стоит искать причину в алкогольной истории Льориса. Почеттино уже сказал, что вратарь, несмотря ни на что, останется капитаном команды. Этот матч он пропускал лишь из-за мелкого повреждения.

Ворм отлично сыграл в эпизоде с Салахом, который выскочил на свидание с вратарём в первом тайме. Зато в следующем эпизоде допустил ужасную ошибку. Не самый сложный удар был отбит — да вот только за линией ворот. Судья получил сигнал о голе на специальном устройстве и указал ничего не понимающим футболистам на точку. «Ливерпуль» повёл. Есть ещё кто-то, кроме Чалова, кто против технологий в футболе?

Во втором тайме команды ожидаемо поменялись местами. «Тоттенхэм» с первых секунд полетел вперёд, и Лукас Моура, поймав нужный ритм, зарядил в штангу. Тут же он стал размахивать руками и заводить трибуны, Казалось, что сейчас-то красных прижмут к стенке. Вместо этого Роберт Фирмино забил второй мяч и почти похоронил игру.

Тем не менее «шпоры» продолжали наседать. С 73-й минуты на поле вышел ещё один форвард — Сон Хын Мин. Кореец прошёл через круги ада: летом ему грозило завершение английской карьеры из-за службы в армии. Сон решил вопрос победой на Азиатских играх и вернулся в клуб.

В оставшееся время «Тоттенхэм» создал немало моментов, но сократить счёт вышло лишь в дополнительное время. Ламела с острого угла забил ответный мяч. В последние мгновения игры тот же Сон оказался в чужой штрафной и упал. Реф не повёлся и дал итоговый свисток.

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Команды пошли разными путями

В последние годы эти клубы входили в касту тех, кому «всё время чего-то не хватало». Понятно, что дело в отсутствии значимых титулов. Прошлый сезон принёс «Ливерпулю» финал ЛЧ. А с ним разбудил хищный голод чудовища, которое стало забывать вкус крови.

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Все эти миллионы на трансферы — они отсюда же. Даже вечно обаятельный Клопп взорвался, когда Гарри Невилл посягнул на его еврокубковые амбиции. Бывший футболист лишь допустил, что «Ливерпуль» сконцентрируется на АПЛ, которую не выигрывал с 1990 года. Немец взорвался.

«Как это должно работать? Что нам делать? Не играть в Лиге чемпионов или что? Гари должен подойти ко мне и сказать, как это должно сработать. Как можно готовиться к игре и не сосредотачиваться на ней? Взять детей на Лигу чемпионов? Это было бы смешно».

Пока «Ливерпуль» тратил сотни миллионов евро, «Тоттенхэм» вообще никого не купил. Первым в истории АПЛ. Кто-то скажет, что усиление состоит уже в том, что клуб не растерял своих лидеров. Но почему-то никто не размышляет в подобном русле о любом другом клубе из первой пятёрки.

Почеттино не стал жаловаться и подстилать себе мягкое на случай неудачного старта. Вместо этого — он всё ещё в верхней части таблицы. Иногда (очень редко) на каждого толстосума находится свой «Лестер». Сегодня этого не случилось: посмотрим, как будет к концу сезона. Пока больше похоже на то, что Кейн и компания проводят последний сезон в своём нынешнем клубе. Но это только пока.