Самый успешный русский бомбардир прямо сейчас. Вы удивитесь, узнав, кто это

О ком речь?

О Николае Комличенко. 23-летний форвард принадлежит «Краснодару» и выступает на правах аренды за «Младу Болеслав». В нынешнем сезоне чемпионата Чехии в восьми турах он забил уже восемь голов. Сегодня российский легионер отличился в гостевом матче с «Яблонцем» и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги. Помимо того, в его активе две голевые передачи. К слову, уроженец Краснодарского края – сын бывшего футболиста «Дружбы» и «Кубани» Николая Комличенко.

По сути, это третья аренда в Чехию в карьере фактурного центрального нападающего, чей рост составляет 190 см. Летом 2016-го он уезжал на полгода в «Слован» из Либереца. Сыграл 21 матч за эту команду в разных турнирах и забил семь голов. Причём в Лиге Европы оказался даже результативнее, чем в чемпионате Чехии! Прошлый сезон-2017/18 полностью отыграл в «Младе Болеслав»: 21 матч, четыре гола. Летом чешский клуб предложил «Краснодару» продлить аренду российского легионера уже с правом выкупа. При условии, конечно, если сам Комличенко согласится на полноценный трансфер.

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Почему он не в «Краснодаре»?

Сейчас, когда из краснодарского клуба ушёл Фёдор Смолов, именно Комличенко мог бы стать ведущим нападающим «быков». Он шёл к этой цели шаг за шагом. Поиграл за «молодёжку» «Краснодара», а в 2013-м дебютировал в фарм-клубе во втором дивизионе. На следующий год его уже подпускали к основе: Николай четыре раза выходил на замену в матчах Премьер-Лиги. После ничьи с «Томью» (1:1) поучаствовавшего в голевой атаке юношу похвалил в «твиттере» Сергей Галицкий: «Единственное утешение – вышел на поле первый из академии, Комличенко, 1995 года рождения, сам из Краснодара родом и практически с начала образования академии. Сыграл неплохо, но пока рано оценивать, конечно, ему только 18 лет и 8 месяцев. Не думал, что с этого возраста что-нибудь вырастим, так как они у нас всего 4,5-5 лет».

Правда, потом Галицкий и ФК «Краснодар» стали называть первым воспитанником академии полузащитника Илью Жигулёва. Говорят, сделали это с целью подстегнуть Комличенко. Чешские аренды тоже должны были закалить нападающего.

Николай прошёл через юношескую и молодёжную сборные России. Выиграл звание лучшего бомбардира зоны «Юг» второго дивизиона в 2016-м. Вернувшись из «Слована», готовился с основой ко второй части сезона-2016/17. Однако не играл. Главный тренер Игорь Шалимов объяснял: для Комличенко придумана отдельная программа, благодаря которой он станет мощнее и координированнее, чтобы побороться за место в стартовом составе. По мнению Шалимова, нападающий был «тяжеловат».

Что говорит Комличенко?

У самого Комличенко другая точка зрения – в родном клубе он не получил шанса.

«Согласен, что потерял полгода, вернувшись в «Краснодар» из «Слована», – признавался Николай. – Полгода не играл на хорошем уровне, только за вторую команду. Конечно, это не пошло мне в плюс. Я прекрасно понимал, что основной нападающий — Федя Смолов. Он играл, забивал практически в каждом матче. Шансов у меня особо не было. Но на заменки в каких-то матчах можно было бы выходить.

Считаю, что можно было дать шанс. Но это дело тренера (Шалимова), он так решил. Чувствовал ли поддержку? Первое время. Потом всё стало нейтрально. Занимался в тренажёрном зале, потому что мне говорили, что надо добавлять во всех аспектах, поскольку я не соответствую главной команде. Понимал, что не являюсь игроком основного состава. Работал каждый день, а руководство и тренеры принимали решения. Им виднее. Без проблем».

Ранее, в ноябре 2016-го, когда Комличенко заиграл в «Словане», он в интервью для «Чемпионата» так рассуждал о своих шансах пробиться в первую сборную России:

«Было бы здорово попасть на домашний мундиаль. Главное, чтобы Станислав Черчесов обратил внимание, а для этого нужно забивать в каждом матче. Вон, Смолов в каждой игре забивает, к нему нет вопросов, спокойно выступает за сборную. По моему мнению, Федя сейчас лучший нападающий в России. А что касается меня, то нужно прибавлять, сделать рывок вперёд. И тогда всё реально!».

Теперь Черчесов наверняка внимательно следит за российским бомбардиром из чемпионата Чехии.