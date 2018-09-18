«Гусь — не птица». Назаров посвятил стихотворение Каррере

Ещенко и Глушаков оценили творчество артиста, а «Ростов» опередил «Спартак». Это и другие события начала недели — в дайджесте дня.

Назаров прочитал гневное стихотворение о Каррере. Ещенко и Глушаков лайкнули

Известный артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором читает стихотворение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

«Ну что ещё должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь — не птица,

А наше счастье — не Каррера?

С ним нет полёта и простора,

Одна украденная радость,

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться,

Всё с гуся, как вода, стекает,

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!» — сказал Назаров.

Лайк к этому видео поставили защитник «Спартака» Андрей Ещенко и хавбек команды Денис Глушаков.

РПЛ – такое же уродство. Только в новом фантике Реалии российского футбола на примере матча «Спартак» — «Ахмат».

«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» и вышел на второе место в РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:1.



На 47-й минуте после подачи с углового с правого фланга в центр штрафной «Ростова» Вараздат Ароян точным ударом головой отправил мяч в угол ворот. Спустя две минуты Аяз Гулиев на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, прострелил низом в центр на линию вратарской, где Алексей Ионов ударом в касание расстрелял ворота.

«Урал» набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата. «Ростов» заработал 14 баллов и вышел на второе место, опередив по дополнительным показателям «Спартак», у которого столько же очков.

Матч «Енисей» — «Урал» пройдёт в Красноярске

Матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги между «Енисеем» и «Уралом» пройдёт на стадионе «Центральный» в Красноярске, сообщает пресс-служба российской команды.



Красноярский стадион находился на реставрации с 4 июля 2017 года. В период ремонтных работ в качестве домашнего стадиона клуба «Енисей» выступала тюменская арена «Геолог». Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона «Центральный» продлится до октября текущего года, однако работы подошли к финальной стадии раньше намеченного срока.



После семи туров чемпионата России «Енисей» имеет в активе пять очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице. В минувшем сезоне красноярский клуб занял итоговое третье место в ФНЛ и обыграл «Анжи» в переходных матчах, тем самым обеспечив себе выход в РПЛ.

Абель Эрнандес пропустит из-за травмы около четырёх недель

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес сообщил, что вернётся в строй примерно через четыре недели.

Уругвайский футболист получил повреждение мягких тканей бедра в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0).



«Травма — очень трудный момент для меня. Мне трудно об этом говорить. Я пропущу около четырёх недель. Надеюсь, быстро вернусь в строй.



Лига чемпионов? Это очень важный турнир. Я приехал, чтобы помогать ЦСКА в нём. Дерби со «Спартаком» важно и для фанатов, и для игроков. Я много об этом слышал», — передаёт слова Эрнандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Эрнандес перешёл в ЦСКА минувшим летом. В шести матчах Российской Премьер-Лиги Абель отметился двумя голами и результативной передачей.

Власти Аргентины наказали фанатов, издевавшихся над россиянками во время ЧМ-2018

Министерство безопасности Аргентины вынесло наказание в отношении четырёх болельщиков национальной сборной страны по итогам расследования их неподобающего поведения во время турнира минувшим летом.



Напомним, 47-летний Фернандо Пенови, прибывший в Россию поддержать свою сборную, воспользовался незнанием испанского языка россиянкой и записал видео, на котором заставлял её повторять оскорбительные фразы. Аналогичным проступком отметились ещё двое аргентинских болельщиков. В свою очередь четвёртый фанат на видео попросил мужчину в тюрбане повторить на испанском языке слово «бомба».



Как сообщает N-tv.de, все четверо провинившихся болельщиков были наказаны запретом на посещение футбольных матчей сроком на два года.



Отметим, что во время чемпионата мира–2018 скандальные ситуации схожего характера происходили и с фанатами из других стран.

«Ювентус» оштрафует Дугласа Косту за плевок в соперника

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после домашней победы над «Сассуоло» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Италии прокомментировал поступок полузащитника Дугласа Косты, который был удалён за плевок в лицо игроку «Сассуоло».



«Единственно верное решение – оштрафовать Дугласа, и мы определённо это сделаем. Я был удивлён его реакцией. Мы пропустили гол, получили красную и дисквалификацию, которая будет длительной», — цитирует Аллегри интернет-портал Goal.



В итальянском регламенте чётко не прописано, какое наказание следует за какую причину удаления, но если вспомнить прецеденты, то за плевок в соперника игрок получает трёхматчевую дисквалификацию. Учитывая отягощающие обстоятельства в виде удара локтем и головой, эксперты предсказывают Дугласу Косте дисквалификацию на пять матчей.

Тотти предлагают возобновить карьеру ради одного матча в Кубке Австралии

Бывший капитан «Ромы», а ныне директор клуба Франческо Тотти получил предложение о временном возобновлении карьеры, сообщает Goal.com.



Видеть в своих рядах чемпиона мира в составе сборной Италии хочет полупрофессиональный клуб «АПИА» из Сиднея, который предлагает ему принять участие в матче с «Аделаидой Юнайтед» в рамках четвертьфинала Кубка Австралии, который состоится 26 сентября.



В силу своих обязанностей Тотти в этот период будет находиться в Австралии в качестве представителя «Ромы».



Тотти завершил профессиональную карьеру в 2017 году. До этого он на протяжении 25 лет (с 1992 года) защищал цвета «Ромы», в составе которой один раз стал чемпионом Италии и дважды завоевал Кубок страны.