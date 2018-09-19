Салах не в форме, а Фирмино в запасе. Плевать, «Ливерпуль» — мощь

Для начала нужно поздравить «ПСЖ» с этим поражением. Нет, это не сарказм. Ещё в прошлом сезоне мы видели, что отсутствие привычки к топ-матчам – не абстракция, а реальный недостаток, который проявляется в Лиге чемпионов. В последние годы «ПСЖ» постоянно становился жертвой этого недостатка. Пропускал два гола в Париже за 10 минут из-за того, что плохо садился в оборону. Позорился в Каталонии, потому что был психологически не готов к такому давлению.

Некоторые симптомы этой болезни можно было разглядеть и вчера. В основном детали. Например, на 52-й минуте: Вейналдум плохо обработал мяч и отпустил его на метр, но всё равно выиграл борьбу у двоих соперников, Менье и Рабьо, и вернул мяч. Такие моменты напоминают, что «ПСЖ» не привык сталкиваться с командами, которые не выключаются ни на секунду. Но это именно детали. В большом матче с мотивированным соперником команда Тухеля помимо собственно неплохого футбола (который подразумевается по умолчанию) показала характер и интенсивность – те качества, которых не хватало раньше. Это уже похоже на попытку быть настоящим топ-клубом. «ПСЖ» проиграл, но не провалился, хотя экзамен был тяжелейшим.

Типичный и нетипичный «Ливерпуль»

А теперь к главной команде вчерашнего вечера. Первый тайм вполне мог закончиться со счётом 3:0, а не 2:1. Давление «Ливерпуля» не приводило к явным голевым моментам, но полумоменты возникали постоянно. Один раз мяч не смог обработать Салах, другой раз Ареоля потащил удар ван Дейка, третий раз у Салаха не получилось сделать пас пяткой. «Ливерпуль» очень мощно начал и провёл в таком режиме большую часть тайма, а потом снизил темп и пропустил. Знакомо для этой команды. «Не рановато ли?» — подумали все в этот момент. Нет, второй тайм «Ливерпуль» начал так же мощно. Не забил, но Старридж должен был забивать на 60-й минуте.

И опять ближе к концу матча интенсивность стала снижаться. И опять в этот момент могло показаться: о, типичный «Ливерпуль». Особенно сильно это ощущение проявилось на 82-й минуте, когда Салах обрезался и Мбаппе сравнял счёт. У Салаха были все причины не делать этот пас поперёк. Ровно за две минуты до этого он дал точно такой же пас в точно том же месте и так же обрезал команду: отпасовал в спину Вейналдуму, прямо на Дракслера. Это тоже было опасно, но Салах не понял намёк и повторил ошибку через две минуты.



После этого эпизода «Ливерпуль» перевернул представление о себе. Типичный «Ливерпуль» Клоппа добивает соперника, пока есть силы, но позволяет ему вернуться в игру, когда силы заканчиваются. Новый «Ливерпуль», пропустив, приложил именно столько усилий, сколько было нужно для победы. Шакири вышел на последние пять минут и устроил краш-тест газону на обеих бровках «Энфилда». Он играл справа, но после подачи углового с противоположного фланга не вернулся, а остался слева. Это очень простая тактика: «Ливерпуль» просто забрасывал мяч с флангов в штрафную в борьбу, а Вейналдум, Фирмино, Хендерсон и Александер-Арнолд набегали вторым темпом в расчёте на отскок. Просто, да. Но это принесло три удара за пять минут, и один из них стал голевым.

Команды, которые больше всего изменились летом. «Ливерпуль» «Ливерпуль» стал идеальным. Всё дело в Наби Кейта.

Есть один факт, который лучше других даёт представление о запасе прочности «Ливерпуля». Из 300 единоборств каждая команда выиграла по 150. Для «ПСЖ» это неплохой результат: в сезоне бывало и больше, но чаще меньше. Для «Ливерпуля» 150 выигранных единоборств за 90 минут – очень слабый результат. Три дня назад было больше, с «Лестером» ещё больше, а в третьем туре АПЛ с «Брайтоном» — почти на 30% больше. Тогда «Ливерпуль» выиграл 191 единоборство. Поэтому слова Клоппа после матча, что «Ливерпуль» контролировал соперника, не выглядели бахвальством: «ПСЖ» бился и забил больше, чем создал, но даже такого мотивированного соперника хозяева победили, не приблизившись к тревожной красной черте перегрева двигателя. «Ливерпуль» силён, но будет ещё сильнее. Когда Салах наберёт форму.

Салах не готов. Его старые приёмы не работают

Визуально кажется, что Салаху сейчас не хватает скорости для того, чтобы решать все свои проблемы стартовым рывком. Но даже когда он не в форме, его имя работает против соперника, заставляя создавать плотность игроков в его зоне. После невероятного сезона Салах вообще не получает свободы на чужой трети поля. Фирменный трюк — оттянуться чуть назад, чтобы оторваться от защитника и получить мяч на скорости лицом к воротам – больше не работает.



Относительную свободу он получает только в центре поля, но там он пользуется этой свободой не лучшим образом: слишком рискует и привозит контратаки. Это значит, что египтянину придётся адаптироваться к новому статусу и новому уровню противодействия, но ещё это значит, что сейчас больше свободы появилось у Мане. Тот пользуется: если в прошлом сезоне Мане вступал в игру значительно реже, чем египтянин, то вчера было почти поровну. Не факт, что Салах выйдет на результативность прошлого сезона, но он точно будет полезнее, когда наберёт форму и вернёт стартовый рывок. Тогда «Ливерпуль» станет ещё опаснее.



Кстати, возможность выпустить недавнего полуфиналиста ЛЧ Фабиньо на 30 секунд, чтобы потянуть время, неплохо иллюстрирует, насколько глубже стал состав «Ливерпуля». Со Старриджем, Лалланой, Фабиньо и Шакири в качестве полноценных тактических единиц можно попробовать пройти дистанцию сезона без сбоев. А пока «Ливерпулю» вообще всё равно, у кого выигрывать и на чьём поле. Мощь.

Они выиграли все матчи в этом сезоне. Вообще все Главные монстры европейского футбола за последний месяц.

P.S.

Кстати, при желании эту мощь можно свести к одному человеку. Отличный матч провёл Вейналдум, забил Старридж, был невероятно полезен Мане. Но если мы говорим о мощи, вне конкуренции – Джеймс Милнер. Посмотрите на карту его касаний. Помните, на какой позиции он вышел? Неважно. Он был везде.

Карта касаний Джеймса Милнера

В статье использованы данные Instat .



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