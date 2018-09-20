ЦСКА за тайм забил четыре. Засчитали только два

Вячеслав Караваев, должно быть, удивился бы, узнав, что он до сих пор висит в подтрибунном помещении пльзеньского стадиона. Ну как он – снимок «армейского» периода. Тот матч, против «Виктории» в 2013-м, так и остался единственным для защитника в Лиге чемпионов в майке родного клуба. Но фото оказалось в некотором роде пророческим – ведь именно в Чехии молодой россиянин впоследствии сделал себе имя – в «Дукле», «Яблонеце», «Спарте». Вот и не верь после этого в знаки и символы.

Идёшь по коридору дальше – Муса из рамы на тебя бежит. Вот Шевчук (не «Юра-музыкант» — Вячеслав-футболист) с противником толкается, а по соседству Дарио Срна чеха теснит. Куда ни глянь – знакомые лица. А уж в чаше стадиона разобрать, где местные, где приезжие – ещё сложнее. И те красно-синие, и эти – ещё и в обрамлении таких же красно-синих трибун. Аналогичная путаница, помнится, возникла в прошлом сезоне в Базеле. Благо москвичей она не сбила с толку – голы забивали туда, куда нужно, и в достаточном для победы в конкретном матче количестве.

В одной из пивных столиц Европы в исконные цвета облачились чехи. ЦСКА впервые примерил форму от нового поставщика. Смотрелся непривычно, но симпатично. Свежо. Как и полагается самой молодой команде страны. «Люди в чёрном» в этот раз болели за людей в белом.

О масштабах обновления красно-синих красноречиво скажет один факт: из участников игры пятилетней давности (включая запасных) в сентябре 2018-го до Пльзени доехали четверо – Акинфеев, Набабкин, Дзагоев да Щенников. Троих из оставшихся «дедушек» Виктор Гончаренко с первых минут отправил на поле. У Павла Врбы таких «старослужащих» набралось почти вдвое больше, семь человек, и все до единого попали в стартовый состав. С точки зрения суммарного опыта чехи изначально имели небольшое преимущество. Другое дело, что у отдельно взятого Акинфеева этого добра на полсостава «Виктории» хватит. На его капитанскую выдержку и самообладание тренер возлагал особые надежды. А как иначе, если у тебя семеро травмированы и пол-основы – новички ЛЧ?!

При таких ограниченных кадровых ресурсах грандиозные сюрпризы в расстановке и наполнении состава ЦСКА заведомо исключались. Были локальные, небольшие – например, Дзагоев в роли второго форварда. Ну и к Облякову с Бийолом в центре поля ещё надо привыкнуть. «Железно» основным из тройки хавбеков допустимо назвать лишь Влашича. На внутрироссийской арене Никола уже показал товар лицом – теперь надо подтверждать класс на европейской.

С этим, к сожалению, до перерыва возникли проблемы. Не только у Влашича – у большинства полевых игроков ЦСКА. Не зря тренер критиковал команду за закрепощённость в Уфе. Ровно с той же самой напастью молодые «армейцы» столкнулись в Чехии. Вся разница в том, что уфимцам умений не хватило, чтобы воспользоваться ошибками соперника, а «Виктория» ещё до перерыва сделала это дважды, причём ногой одного человека – по фамилии Крменчик.

Первый гол хозяева организовали после стандарта, другой – с игры. Общими в обеих ситуациях, помимо личностей зачинщика атаки (Лимберски) и завершателя, была труднообъяснимая нерасторопность «армейских» стопперов с опорниками. В промежутке между двумя чешскими празднованиями москвичи дважды реально угрожали воротам «Виктории», но Козачик отразил и хитрый удар Чалова, и прямолинейный – Бийола.

Немножко зная главного «армейца», могу себе приблизительно представить, что творилось в гостевой раздевалке в перерыве. Пригоршни льда по ней, возможно, не летали, и тактические доски не трещали, но на словах профилактический втык игроки, несомненно, получили. На второй тайм в белых майках вышла более наглая (в хорошем смысле слова) команда. И слегка модернизированная тактически: разменяв Ефремова на Ахметова, Гончаренко пожертвовал одним защитником в пользу дополнительного созидателя. ЦСКА перешёл на игру в четыре защитника, при этом универсальный солдат Набабкин сочетал в себе функции двух исполнителей: левый латераль при атаке, он при необходимости дисциплинированно перевоплощался обратно в третьего центрального при обороне.

Чалов доказал, что тренер не ошибся с выбором компаньона на предматчевом брифинге, трудовым голом. Первым для себя в Лиге чемпионов и седьмым в сезоне. У Влашича, кстати, тоже почин – премьерный «ассист» в турнире.



После выхода на поле Жамалетдинова с Сигурдссоном «армейцы» окончательно перестроились на 4-3-3 и нашли в себе силы для пресловутого штурма. И дважды доставили мяч в сетку ворот Козачика. Представьте себе, оба гола французский рефери Бастьен отменил. Насколько правомерно, с моего места – у углового флага напротив противоположных ворот – разглядеть невозможно было. А мониторами ложа прессы пльзеньского стадиона, увы, не оборудована.



Компенсацией «армейцам» за это двойное огорчение стал пенальти напоследок. Несмотря на пронзительный свист трибун, Влашич его исполнил безупречно. 2:2 – далеко не худший исход при таком раскладе, а?