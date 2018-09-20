Классона работа! «Краснодар» слетал в Турцию удачнее «Локо»

В гостях у турецкого аутсайдера

«Акхисар Беледиеспор» – это название вряд ли о чём-то говорит российскому болельщику. Первый соперник «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы гораздо меньше известен в футбольном мире, нежели «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». У этого клуба всего два трофея в истории: Кубок Турции сезона-2017/18, благодаря завоеванию которого команда из Акхисара и попала в Лигу Европы, а также выигранный в августе Суперкубок страны.

В чемпионате Турции «Акхисар Беледиеспор» выступает значительно слабее, чем в кубковых турнирах. В прошлом сезоне чёрно-зелёные финишировали на 11 месте, а после пяти туров нынешнего чемпионата вообще занимают последнее 18 место. Ни одной победы при двух ничьих и трёх поражениях. После неудачного старта клуб уволил боснийского главного тренера Сафета Сушича, который пришёл летом. К дебюту на международной арене обладателя Кубка Турции готовил местный специалист Джем Кавчак. На предматчевой пресс-конференции он выразил уверенность в том, что «Акхисар Беледиеспор» победит «Краснодар».

Экс-форвард «Кубани» против «Краснодара»

Единственная звезда чёрно-зелёных – Евгений Селезнёв. Нападающий сборной Украины мог сформировать своё отношение к «Краснодару», когда выступал в российской Премьер-Лиге за «Кубань». В прошлом чемпионате Турции Селезнёв забил семь мячей в 30 матчах, а три его гола в ворота «Галатасарая» в кубковом полуфинале помогли «Акхисар Беледиеспор» сделать решающий шаг к трофею. Более того, украинец огорчил «Галатасарай» и в Суперкубке, после чего едва не переехал в Стамбул. В новом сезоне Евгений забил в первом же туре, а потом заработал четырёхматчевую дисквалификацию за плевок в соперника.

До матча с «Краснодаром» Селезнёв не играл месяц. Проголодался. В стартовые 11 минут дважды въехал рукой в лицо центральным защитником «быков» – сперва Урошу Спаичу, а вскоре Александру Мартыновичу. В первом тайме Евгению недоставало поддержки от партнёров. Но он всё-таки получил шанс забить после того, как «Краснодар» неудачно подал угловой и получил контрвыпад три в один. Момент закончился тем, что украинец ускользнул от Мартыновича и пробил в штангу. Ещё незадолго до перерыва Селезнёв опасно пробил головой.

Ари возвращается в основу

В основе «Краснодара» тоже оказался нападающий, который в течение месяца не имел практики – Ари. Бразилец отбывает в РПЛ дисквалификацию за срыв во встрече со «Спартаком». Молодых Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова сегодня в заявке гостей не оказалось.

Краснодарцы контролировали мяч и в целом контролировали игру. Несомненно, класс команды Мурада Мусаева выше. Гости старались быстро комбинировать, иногда у них проходили тонкие розыгрыши мяча на третьего. Не сказать чтобы гол в ворота турок назревал, однако «быки» его заслужили. Ари должен был открыть счёт уже на 9-й минуте: бразилец избежал офсайда и выскочил один на один, просто неудачно исполнил парашют. Зато через четверть часа комбинация с участием Ари, Шарля Каборе и Виктора Классона завершилась взятием ворот очень неплохого голкипера «Акхисар Беледиеспор» Фатиха Озтурка. Швед пробил в ближний угол, но без шансов для вратаря. Правда, гол, как показалось, не добавил уверенности игрокам «Краснодара», которые совершали простые ошибки.

Незаконченная картина для выставки

То, что «Краснодар» может сам себе «привозить», показал и второй тайм. Игра команды Мусаева словно незаконченная картина. Вроде бы понятно, что хочет изобразить художник, и даже красиво, вот только на выставку пока рано. Нужно поработать над деталями. Вдобавок теперь у краснодарцев нет центрального защитника уровня Андреса Гранквиста – это особенно почувствуется в Лиге Европы. Хозяева в общем-то из ничего создают три голевых момента на исходе часа матча. Обычный вынос мяча куда подальше почти дарит Селезнёву выход один на один. Повезло, что украинец проиграл на рывке Мартыновичу, а финский судья не поверил в фол последней надежды, заметив, как хитрый форвард схватил рукой защитника. Станислав Крицюк выручает команду и тут же промахивается на выходе – перекладина!



К счастью, в концовке у хозяев иссякли силы. Похоже, физически они готовы очень плохо. За 10 минут до финального свистка Мусаев снял с игры Ари, который пробил лишь раз за матч, и выпустил Сергея Петрова, чтобы удержать преимущество. Правда, в добавленное время турки устроили навал и были близки к голу. Тяжелейшая победа «Краснодара»!