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Возвращение Фергюсона на «Олд Траффорд», ничья команд Моуринью и его агента

Жозе Моуринью
Анатолий Романов
Фото: Sam Bagnall — AMA/Getty Images
Моуринью – Моутинью – 1:1. Как Жозе сыграл вничью с командой своего агента
И всё это случилось на глазах впервые в сезоне посетившего «Олд Траффорд» сэра Алекса Фергюсона.
Футбол / Англия

Что опять случилось «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» ещё раз потерял очки в чемпионате Англии. У команды Жозе Моуринью лишь три выигрыша в первых шести турах. И игра, за которую стыдно.

Казалось, дела у манкунианцев налаживаются. До этого были одержаны три победы подряд в разных турнирах, включая разгром «Янг Бойз» на старте группового этапа Лиги чемпионов. Особенный не боялся принимать любопытные кадровые решение, которые оправдывали себя. Например, в Швейцарии выпустил в основе правого защитника Диего Далота. Не каждому игроку выпадает шанс дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов, как 19-летнему португальскому новичку.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
22 сентября 2018, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 – Фред – 18, 1:1 – Моутинью – 53

На утомлённость ничью с «Вулверхэмптоном», наверное, нет смысла списывать. Английские гранды привыкли играть в таком режиме, вдобавок Моуринью сделал четыре изменения в стартовом составе. Тот же Далот в заявку сегодня не попал. «МЮ» даже первый тайм, когда сил должно хватать, проиграл по количеству ударов (3:4, в створ 2:3). Зато выиграл по счёту. Как и в Швейцарии, разницу сделал Поль Погба. Моуринью следует благодарить чемпиона мира, а не конфликтовать с ним. Француз здорово сыграл на подборе, после чего Фред точно пробил с линии штрафной.

Второй тайм по ударам остался за «МЮ» (12:7, в створ 4:5), однако это жизнь заставила хозяев чаще бить, чтобы спастись победу. Просто в начале второго тайма Жоау Моутинью сравнял счёт. Люк Шоу и Крис Смоллинг заслужили подзатыльника за качество оборонительных действий в голевом эпизоде, а Фред оказался без вины виноватым: он бросил Жоау, чтобы подстраховать партнёра и закрыть соперника у ворот. В результате Моутинью забил команде Моуринью. Вытаскивать «МЮ» должен был Ромелу Лукаку, вот только бельгиец за весь матч нанёс всего один удар – заблокированный.

При чём тут агент Моуринью?

Интересно, что Жозе насолила команда, которую в общем-то вылепил его агент – Жорже Мендеш. Селекция «Вулверхэмптона» во многом завязана на португальском бизнесмене от футбола. Естественно, перед матчем журналисты спрашивали Моуринью на эту тему:

«Честно говоря, я давно не общался с Мендешем, – на всякий случай подчеркнул Моуринью. – А когда мы общаемся, не говорим о моей или его работе, он является только моим агентом. Считаю, Жорже проделал хорошую работу для «волков». И я говорю не только о появлении в клубе португальских тренеров и игроков, а о том, что они были подобраны для команды правильно. У «Вулверхэмптона» есть в составе хорошие молодые и опытные игроки, которые выступают стабильно».

Вкратце история такова. Летом 2016 года китайский концерн Fosun International купил «волков» за 45 млн фунтов стерлингов. Активное участие в этой сделке принимал португалец, который и посоветовал руководителям компании вложиться в английский клуб. Более того, Fosun International владеет долей в агентстве самого Мендеша. Разумеется, состав «Вулверхэмптона» стали пополнять один за другим клиенты агента Моуринью. Действительно, классные исполнители, вроде победителей Евро-2016 Моутинью и голкипера Руя Патрисиу, или большие таланты, как, скажем, самый молодой капитан в истории «Порту» 21-летний Рубен Невеш. Для Мендеша АПЛ – идеальное место для раскрутки и перепродажи своих футболистов.

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Как дела у Алекса Фергюсона?

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» посетил экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон. Он впервые появился на «Олд Траффорд» после перенесённого в начале мая кровоизлияния в мозг. Встретили легенду, конечно же, бурными овациями.

Это видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Манчестер Юнайтед».

«Рад вернуться. Очевидно, это длительное путешествие, но я делаю шаги вперёд, соблюдая всё, что говорят врачи. Немного нервничаю перед игрой, ведь в последний раз был на матче ещё в апреле. Надеюсь, сегодня «Манчестер Юнайтед» одержит победу», – признался сэр Алекс, которого выписали из больницы ещё в июне.

Желание Фергюсона не сбылось. Остаётся надеяться, что увиденное на поле «Олд Траффорд» не скажется отрицательно на состоянии шотландца. Хотя с такой игрой любимой команды и самое крепкое сердце может «психануть».

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