Как фанаты чуть не спалили стадион ЦСКА. Лучшие фото 8-го тура РПЛ

Город тура
«Енисей» наконец-таки смог провести первый домашний матч сезона в Красноярске.
Оживление тура
«Анжи» смог прервать серию поражений, которая длилась в течение шести туров, обыграв «Динамо» на выезде.
Героем матча стал вратарь махачкалинцев Юрий Дюпин, который не позволил Евгению Луценко реализовать пенальти.
Футболки тура
Игроки «Динамо» и «Анжи» вышли на поле в футболках с изображением героев России Анатолия Романова и Магомеда Нурбагандова.
Форма тура
«Ростов» в матче против «Уфы» впервые показал третий комплект формы. В этом сезоне выбор команды пал на минималистичный чёрный цвет.
Разогрев тура
Пока Москва находилась в ожидании дерби, в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Локомотив» устроили настоящий суперматч – 5:3 в пользу хозяев встречи.
Возвращение тура
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вновь вернулся на поле после восстановления от тяжёлой травмы.
Замена тура
4 минуты – ровно столько времени потребовалось Дмитрию Тарасову, чтобы заработать удаление в матче против «Зенита».
Перформанс тура
Болельщики ЦСКА подготовили к дерби мощный перформанс.
Огонь тура
Сотрудники пожарной службы не остались без работы: болельщики чудом не спалили «ВЭБ-Арену».
Кадр тура
Матч ЦСКА – «Спартак» в одной фотографии.
Эмоции тура
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на радостях тепло поздравил всю команду с результативной ничьей.
Единение тура
Фанатские трибуны чаще начали завлекать к себе игроков: в этом туре нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич и защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон примерили на себя роли заряжающих.
Россиянин тура
Ари впервые забил первые голы в качестве гражданина России и помог «Краснодару» разгромить «Крылья Советов» и подняться на вторую строчку турнирной таблицы.