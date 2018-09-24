Огненное дерби, суперматч в Петербурге, курьёзное удаление Тарасова и «Ростов» в новых цветах – в главных кадрах прошедшего тура.

Как фанаты чуть не спалили стадион ЦСКА. Лучшие фото 8-го тура РПЛ

Город тура

«Енисей» наконец-таки смог провести первый домашний матч сезона в Красноярске.

Оживление тура

«Анжи» смог прервать серию поражений, которая длилась в течение шести туров, обыграв «Динамо» на выезде.

Героем матча стал вратарь махачкалинцев Юрий Дюпин, который не позволил Евгению Луценко реализовать пенальти.

Футболки тура

Игроки «Динамо» и «Анжи» вышли на поле в футболках с изображением героев России Анатолия Романова и Магомеда Нурбагандова.

Форма тура

«Ростов» в матче против «Уфы» впервые показал третий комплект формы. В этом сезоне выбор команды пал на минималистичный чёрный цвет.

Разогрев тура

Пока Москва находилась в ожидании дерби, в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Локомотив» устроили настоящий суперматч – 5:3 в пользу хозяев встречи.

Возвращение тура

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вновь вернулся на поле после восстановления от тяжёлой травмы.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Замена тура

4 минуты – ровно столько времени потребовалось Дмитрию Тарасову, чтобы заработать удаление в матче против «Зенита».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: РИА Новости

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Перформанс тура

Болельщики ЦСКА подготовили к дерби мощный перформанс.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Огонь тура

Сотрудники пожарной службы не остались без работы: болельщики чудом не спалили «ВЭБ-Арену».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кадр тура

Матч ЦСКА – «Спартак» в одной фотографии.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эмоции тура

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на радостях тепло поздравил всю команду с результативной ничьей.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Единение тура

Фанатские трибуны чаще начали завлекать к себе игроков: в этом туре нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич и защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон примерили на себя роли заряжающих.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: arsenaltula.ru

Россиянин тура

Ари впервые забил первые голы в качестве гражданина России и помог «Краснодару» разгромить «Крылья Советов» и подняться на вторую строчку турнирной таблицы.