Лучший генеральный директор в мире теперь свободен. Маротта ушёл из «Юве»

Называть Беппе Маротту лучшим в мире – не моя фантазия. Во-первых, это официально: гендиректор «Ювентуса» неделю назад получил награду «Футбольный менеджер года», получив чуть больше голосов, чем Ферран Сориано из «Манчестер Сити». Во-вторых, так сказал Массимилиано Аллегри. Он прокомментировал уход Маротты из клуба даже как-то растерянно: «Честно говоря, для меня это шок. Для меня это были прекрасные годы. Он сделал «Ювентус» командой-победителем. Он лучший в Европе. Не знаю, что ещё сказать».

Гендиректор «Ювентуса» Маротта объявил об уходе из клуба

Оценить вклад Маротты в этот «Ювентус» очень просто: нужно вспомнить, в какую команду он пришёл летом 2010 года. Прежнее руководство рассталось с Дидье Дешамом из-за споров о зарплате и с Клаудио Раньери из-за двух третьих мест в Серии А – чтобы занять седьмое с Чиро Феррарой.



Рядом с доигрывающими легендами – Дель Пьеро и Трезеге – в атаке бегали Яквинта и Амаури, им помогал Диего, а страховал этих парней Фелипе Мело. Усилий 36-летнего Каннаваро в защите не хватало, когда рядом играли Зебина, Молинаро и Грыгера. Но дело даже не в именах. «Ювентус» не был машиной. Проблемы с дисциплиной проявлялись не только в раздевалке, но и на поле. Только шесть команд Серии А получили по ходу сезона больше удалений, чем туринцы. Седьмое место – не случайность. Летом пошли перемены.

Президентом стал Андреа Аньелли, который выиграл затяжную борьбу за влияние у своего двоюродного брата Джона Элканна. Он решил, что проблема в менеджменте и пригласил человека, который собрал в «Сампдории» команду, добравшуюся до квалификации Лиги чемпионов.

Перестановки не дали результат сразу же. Маротта был не единственным новичком в руководстве: изменения коснулись совета директоров и менеджерского звена. В ограниченных финансовых условиях были сделаны покупки под тренера Луиджи Дельнери: знакомые ему Симоне Пепе и Марко Мотта, а также Милош Красич. Но одновременно выцепили и перспективного защитника из «Бари» — Лео Бонуччи, который провёл отличный сезон при Антонио Конте, и вернули в Италию Барцальи из «Вольфсбурга». Команда провалилась, повторив седьмое место.

«Эволюция, а не революция»

Но в Италии сезон-2010/11 многое вообще не связывают с Мароттой: летом он ещё не получил достаточно полномочий, чтобы самостоятельно определять трансферную политику. В октябре он стал членом совета директоров и занял пост генерального директора. И уже летом 2011 года сделал всё по-своему. По-своему – это значило пригласить Антонио Конте и купить ему в центр поля Видаля и Пирло. Конте, бывший игрок «Ювентуса», сходу объяснил команде, что значат чёрно-белые цвета и прошёл сезон без поражений. Следующим летом он получил Асамоа и Погба.

Одновременно с приобретением топ-игроков «Ювентус» начал проводить крайне прагматичную политику в отношении собственных звёзд. Клуб без сожалений отпускал легенд, если тренер видел в них угрозу раскола раздевалки и лидеров, если за них предлагали достаточно денег. Каннаваро, Трезеге и Дель Пьеро ушли с интервалом в один год. Для фанатских группировок, вроде Drughi, даже скудетто не сгладило такой резкой потери идентичности. Но «Ювентус» не только терял идентичность, а и приобретал заново. Лихтштайнер, Барцальи, Кьеллини и Бонуччи образовали перед Буффоном стену, сквозь которую редко пробивались мячи. Полузащита Видаль-Погба-Пирло-Маркизио была одной из сильнейших в Европе. Нападение с Квальяреллой, Вучиничем и Матри выглядело явно слабее, и летом 2013 года к ним добавился Карлос Тевес.

Антонио Конте был недоволен. Клуб доминировал в Италии, но в Лиге чемпионов дважды подряд сыграл неудачно: без шансов проиграл «Баварии» в четвертьфинале, а потом не вышел из группы. Именно тогда Конте сказал знаменитую фразу: «Нельзя идти в ресторан со средним чеком 100 евро, если у тебя в кармане всего 10». После этого «Ювентус» расстался с Конте.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Маротта не стал менять стиль работы: минимум трат, аренды и реорганизация. И переманил тренера «Милана», у которого была репутация дипломата и тактика, но не победителя. Несмотря на то что Аллегри на фанатской трибуне встретили оскорбительными баннерами, подход оправдался: в первый год новый тренер с купленным на сезон Альваро Моратой и бесплатным Кингсли Команом вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов.

Трансферная политика «Ювентуса» медленно, но менялась. 40 млн евро за Дибалу, 26 млн за Сандро и 20 млн за Манджукича – но бесплатные Хедира и Эвра. Любимая фраза Маротты в «Ювентусе»: «Нам нужна эволюция, а не революция». Он повторил её даже после домашнего разгрома от Мадрида. Летом 2016 года «Ювентус» снова дал повод говорить о своём статусе в иерархии топ-клубов: продал Погба, но купил Игуаина и Пьянича, активировав их клаусулы. Мнения о финансовых возможностях команды разделились, но эволюция не прекратилась. Летом она достигла новой высоты. Суперзвезда мирового футбола – таким «Ювентус» ещё не был после Серии В. Уход Игуаина в аренду в «Милан» никак не влияет на восприятие возможностей клуба: туринцы платят ему половину зарплаты, он ушёл, чтобы освободить место, а не чтобы принести прибыль. Вопрос о статусе снят.

Роналду в «Ювентусе» всего неделю. Но уже изменил клуб Сезон ещё не начался, а денег и популярности у «Юве» уже стало больше.

Сразу после этого «Ювентус» решил расстаться с Мароттой. Выглядит удивительно. Реакция Аллегри доказывает, что решение никак не анонсировалось и не обсуждалось в клубе. Так почему совет директоров мог принять такое решение?

Можно предположить один вариант. Трансфер Криштиану изменил «Ювентус», превратив в глобальный бренд. Теперь стиль управления – тот, который привёл к доминированию в Италии – снова должен измениться. Прагматичная и разумная модель, в которой Беппе лучший, исчерпана, трансфер Криштиану пробил потолок этой модели.

«Ювентус» показал, что может позволить себе любого игрока, как «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Теперь нужно приблизиться к ним по умению торговать популярностью. Пока у «Юве» в «Твиттере» шесть млн подписчиков, а у «Барсы» — 30 млн, глобальному бренду точно есть куда расти. Очевидно, Аньелли считает, что Маротта с этим не справится. «Мы с Аньелли в последнее время потеряли общий язык», — сказал Маротта. Он управлял ростом клуба последние восемь лет. Видимо, клуб слишком вырос.



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