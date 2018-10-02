«Больше не фанат «Спартака». Признание Егорова

Когда он пил с Глушаковым, зачем увольняет Карреру и кто ему платит за статьи.

В связи с появлением разной, в том числе и лживой, информации пора ответить на вопросы, которые возникают в комментариях к текстам «Чемпионата» и в социальных сетях.

Скажу сразу: нет, я не родственник руководителей сайта и да, иногда читаю ваши комментарии, чтобы посмеяться. Огорчает лишь то, что запас шуток линеен и ограничен, но иногда вы всё-таки неплохо справляетесь.

А теперь к другим вопросам, в основном о «Спартаке».

Фото: «Чемпионат»

1. Если ты болельщик «Спартака», то почему льёшь грязь на команду?

Я не лью грязь, а описываю процессы. Не как патологоанатом, а чаще на более ранней стадии. Любой, кто следил за ситуацией в последний год, знает, что я предсказывал полный развал коллектива из-за борьбы за власть в клубе, в которую был вовлечён потерявший независимость главный тренер.

Многие считали, что я вру или выдумываю — что ж, наслаждайтесь ситуацией.

2. Ты всё делаешь ради лайков и кликов

Нет. Потому что лайки и подписчиков мне бы приносила спартаковская лесть, слепая любовь к Каррере и ненависть к другим клубам.

Так бы я получал ссылки на «Фратрии» и «Фанатике», мелькал бы рядом с командой и тренером, снимал бы видосики, выкладывал фоточки, сделал бы канальчик на YouTube, использовал вас всех, чтобы вылезать в рекомендациях и, учитывая мою спортивную многопрофильность, стал бы для «Спартака» лучшим журналистом – как это было в чемпионский сезон.

С альтернативной и, по моим же ощущением, честной позицией я получил лишь ненависть, оскорбления, угрозы, выдуманные статьи коллег, за которые они позже извинялись, и массовые отписки с собственным огромным бан-листом.

Удивлю, но в тех же соцсетях люди читают меня не из-за футбола, а благодаря Олимпиадам, чемпионатам мира, Евро и каким-то жизненным вещам, а вот непонятными темами про конфликты в «Спартаке» я им скорее мешаю, параллельно засоряя ленту «Инстаграма» грубыми и недалёкими комментаторами.

Фото: «Чемпионат»

3. Тобой управляет Наиль Измайлов и т.д.?

Единственный раз, когда я написал что-то по сливу от кого-то из руководства (точнее, просили другого человека, но тема попала и ко мне) – был текст на тему «Как плохо, что трансфер Селихова прошёл мимо Карреры, защитим тренера». Инициатором был не вице-президент Измайлов, а человек, которого с недавних пор нет в клубе. Именно поэтому не надо писать: «Откуда ты знаешь о письме–трансферном ультиматуме главного тренера»? Оттуда.

Ноябрьское обострение. Как «Спартак» теряет Карреру По информации «Чемпионата», итальянский тренер сообщил Леониду Федуну о готовности покинуть клуб. Причина – в несогласованных трансферах.

Хотя один раз с Наилем Измайловым мы всё-таки встречались. Я говорил, что клубу нужен собственный ТВ и новый YouTube-канал, желательно платный, написал концепт – ответа и повторной встречи не было.

Сейчас есть письменная идея другого проекта, но с тем же Марко Трабукки я общаюсь в десятки раз чаще, да и тут не покидая конкретные рабочие темы.

4. Ты пьёшь с Глушаковым и «Ромашкой»

Не уверен, что Комбаров вообще знает, как меня зовут. Мы плохо знакомы и даже редко здороваемся.

Реброву за всю свою жизнь я не написал ни одного сообщения. С Глушаковым действительно «пил» трижды:

а) с командой, когда отмечали золото;

б) бокал вина после интервью, когда уже было выиграно чемпионство;

Глушаков: в сборной спорили, что «Спартак» не будет в тройке. Жду денег… Капитан чемпионов – о Федуне, Каррере, «Зените», Урганте, музыке, деньгах и алкоголе.

в) когда коллеги, работавшие на финале Кубка конфедераций, позвали в ресторан, и мы очутились в одном караоке с Глушаковым и Комбаровым. Я уехал из бара через час, потому что ненавижу караоке, вот этот репертуар «Фантазёров» и вообще не представляю себя на тусовке с профессиональными футболистами.

Моя компания – другая.

Но могу сказать, что как явление Глушаков мне действительно симпатичен, потому что он русский, много сделал для людей и так ненавидящих его фанатов, врубался во все благотворительные темы, профессионально относился к своим капитанским обязанностям и уважал работу журналиста, отвечал за свои слова, если обещал интервью, чуть ли не первым из футболистов построил поле в своём городке, стал центром команды в чемпионский сезон.

Страсть, открытость, ребячество, человечность (хотя это и пустое определение, такое же как «мужик») – всё это вызывает симпатию и сочувствие.

Что же касается последних месяцев: мне кажется, я чуть ли не чаще всех в СМИ его критиковал. Не оскорблял и врал, как некоторые подонки (потому что врут именно подонки), а именно критиковал. После того же «Тосно» написал, что если он не осмотрится по сторонам, то его ждёт крах.

Крах случился.

Да, если бы я был его другом, то я сказал бы куда более грубо, что он потерялся и не понимает ситуацию вокруг себя. Но так я даже не знал, что у него там происходило с Дарьей. Мне жаль, что так всё закончилось, потому что её я тоже уважаю. За те же простые и доступные вещи: помочь болельщику, журналисту и так далее. Это, видимо, такая живая, активная, распахнутая миллеровская порода, широкая душа, призванная ярко радоваться и плашмя падать на дно.

Могу ошибаться в чьих-то личных характеристиках, но у меня сложилось своё мнение, с которым я и иду.

5. Зачем ты делал интервью с водителем автобуса?

Потому что я должен был сделать интервью с доктором Лю, но он нарушил договорённости и пообщался с «СЭ», «которые его достали и не получилось отказать». Тогда же по телефону он сказал, что увольнений в клубе несколько.

«Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.

Факт постчемпионской чистки был непонятен и волнителен, потому что мог вскрыть за собой пласт проблем.

И они проявились. Раз уж то интервью вызвало такой резонанс, то разберите его.

а) Водителю в «Спартаке» говорят, что его уволил Массимо. Сам Каррера отвечает, что узнал обо всём из СМИ.

Кто врёт: люди, сваливающие всё на Карреру, или сам тренер?

б) С сотрудником прощаются некрасиво, выкидывая из клуба не то что без «спасибо», а даже ничего не объяснив. Мужик, встретившись со мной, плачет.

Кто виноват: руководство или Каррера?

в) Водитель и Лю, как члены персонала, выдают общее отношение к тренеру в коллективе. По их словам, он груб, недружелюбен, редко здоровается и потерял доверие. Действительно ли Массимо не такой, каким кажется на публике, или такое мнение сотрудникам навязывает кто-то из клуба?

Получилось, что вроде бы простые интервью с доктором и водителем показали, что между тренером и клубом не всё в порядке. И несоответствий этих с каждым месяцем становилось всё больше.

6. Почему ты атакуешь Карреру, он же сделал «Спартак» чемпионом?

В чемпионский сезон я писал, что к золоту «Спартак» ведут полные неудачники. И Каррера был в этом списке как человек, который к 50 годам оказался не нужен в Италии и ехал работать тренером по защите к Аленичеву. Это же карьерное дно для выпускника Коверчано и человека, работавшего в сборной Италии.

Время «неудачников». Кто тащит «Спартак» к титулам «Сервантыч», «Нольтрофеич» и компания побеждают ЦСКА и всех, кто над ними смеялся.

Потом мы все вместе сделали его главным: игроки, обратившись к Федуну после провала переговоров с Бердыевым, журналисты (в первую очередь, наверное, даже я), написавшие ряд статей. Если фанаты думают, что они сами там кого-то назначили, – это смешно. Они лишь полюбили и очень быстро вдохнули созданный прессой сладкий дым: вот эти вырезанные мной куски с выходом в народ в Казани, с правильной трансляцией его слов и так далее.

«Каррера, иди сюда...». Что делать с итальянцем в «Спартаке» Бывший помощник Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии начинает нравиться не только игрокам, но и болельщикам «Спартака».

Но и сам Массимо выглядел красавчиком, сделав свой образ максимально подходящим толпе. Тем не менее перед тем чемпионством мы вновь были терапевтами, а не патологоанатомами.

Электрический стул. Как 7 действий Карреры встряхнули «Спартак» Итальянский тренер разбирает «Краснодар», выводит «Спартак» в лидеры и уже использует фишки Антонио Конте, «Юве» и сборной Италии.

Но сейчас надо быть уникально глупым и не разбирающимся в футболе человеком, чтобы писать: «Именно Каррера сделал вас чемпионами впервые за 16 лет».

Нет, это было атипичное золото. Ведь будь ты лучшим тренером планеты, всё равно не успеешь в ходе игрового цикла что-то поменять в команде. Ты можешь довериться лидерам, впрыснуть эмоции, но главное, чем меньше будет твоего «я», тем меньше будет шансов что-то разрушить.

Пазл же того триумфа легко разобрать на части.

Большая заслуга Родионова с Аленичевым, которые сначала очистили коллектив от ленивого иностранного балласта, а потом привезли Зобнина, Фернандо (русскоговорящий), Ещенко, Селихова, Джикию и Пилипчука с самим Каррерой. С тех пор трансферами занимались другие люди.

Огромна роль Глушакова, Реброва и Комбарова, которые объединили вокруг себя команду, решали в раздевалке и в важнейших эпизодах.

Великолепно разбирал и поработал с тактикой Пилипчук, фанатично знающий особенности всех игроков и команд лиги и часто строивший игру от соперника.

Нельзя забывать и о Трабукки с Гурцкаей – Адриано с Самедовым забили несколько важнейших мячей, а сам Массимо получил от них поддержку при втором этапе адаптации.

И, конечно, повёл команду вперёд сам Каррера, внушивший игрокам, что они воины. В этом и есть большой взрыв от кризисного тренера.

Для меня парадоксально и необъяснимо, как родилась массовая трактовка: «Великий Массимо пришёл и сделал бездарного Федуна с кривоногими игроками чемпионами». Наверное, здесь большая вина современных журналистов-аналитиков, лениво и выгодно выделявших главного творца, не пытаясь вдаваться в детали.

Я осознанно не берусь за аналитические темы, потому что считаю, что к этой работе нужно готовиться. Может, кто-то из авторов учился на тренеров? Нет! Может, хотя бы на среднем уровне играл в футбол? Нет. Хотя я, например, пару лет играл с нынешним тренером «молодёжки» ЦСКА – так что моего опыта, вероятно, и достаточно. Может, журналисты изучают психологию или физиологию? Нет. Нужно называть вещи своими именами. Это в основной массе люди, которые подгоняют цифры и события под самые простые и одномерные выводы из разряда «пришёл тренер и вправил всем ноги, научил играть в футбол».

Смешно. Слава богу, не все такие.

Для меня же были показательными второй и третий сезоны Карреры. Этап подготовки, взаимодействия с коллективом, самостоятельного усиления команды.

И каковы результаты? Игроки больше не воины. Помощник ушёл разбитым и не сказал «спасибо». Капитан в дубле. Лидеры играют всё хуже. Коллектив разобран.

Кто-то скажет: тренера предали. Но, извините, в футболе нет такого понятия. Есть другое: тренер либо справляется, либо не справляется с коллективом. Именно в объединении разношёрстных подонков и состоит его работа. В ином случае он, в общем-то, и не нужен.

Фото: «Чемпионат»

7. Ты разве не видишь, что у Массимо слабые игроки?

Не вижу. К началу этого сезона «Спартак» сохранил всех футболистов из чемпионской обоймы, каждый из которых находился в лучшем футбольном возрасте. Да, могут быть вопросы к 34-летнему Самедову, но он вроде бы на наших глазах пахал во время ЧМ.

Если забыть о чемпионском сезоне, то Каррера так же владел всеми футболистами (кроме Пашалича), которые забивали пять «Севилье», выносили 3:0 ЦСКА и 3:1 «Зенит» в прошлом году.

Помимо этого, именно через Карреру и его людей шли трансферы Петковича, Максимовича, Пашалича, Ханни, Роши (это спорно, но многие источники убеждают, что Каррера контролировал и эту замену Луана), Ташаева, Жиго, Тигиева, а также, как мы говорили, Самедова с Луисом Адриано. Не забываем и про братьев Ерёменко, которые переходили на место живого Глушакова.

С учётом зарплат на укрепление уже чемпионской команды было потрачено под 40 млн евро, а то и больше. Также тренером негласно объявлялось желание избавиться от русского костяка. Получил Массимо и возможность интегрировать в тренерский штаб своих людей, что по факту закончилось эпидемией травм крестообразных связок.

Эти вливания и способность видоизменять клуб должны были окупиться попаданием в групповой этап Лиги чемпионов. Но Каррера и «Спартак» проиграли все решающие матчи и, получается, сами потеряли Промеса, засунув его 25 млн в аппарат ФФП.

На подготовку замены лидера у Карреры было полтора года. Так что нынешние проблемы: Глушаков и Ещенко в дубле, Ханни в «Твиттере», отмахивающийся Зе Луиш, разобранный и дисквалифицировавшийся Адриано, Ташаев с Рошей на банке – всё в первую результат работы главного тренера и его окружения.

И не позволяйте популистам делать из вас идиотов, называя состав «Спартака» слабым. Тот же Гинер потратил на создание новой команды меньше, чем Федун на точечное укрепление. Гончаренко вряд ли хотя бы заикался о контроле трансферов и уж тем более о присутствии рядом агентов.

Кстати, чтобы вы понимали: трансферная политика последнего года говорит о том, что «Спартак» вряд ли кого-то купит. Потому что за не нужных тренеру Глушакова и Комбарова, просидевших на банке Ханни, Рошу и Попова и даже за разобранного Адриано теперь никто не заплатит – значит и брать хороших новичков будет не на что.

И если уж говорить по существу, то перспективы нынешнего «Спартака» ближе уже не к «Зениту», а именно к «Динамо». И в этом смысле руководству действительно проще уволить обожаемого фанатами тренера и надеяться на восстановление актива игроков, чем собирать новый коллектив за 0 руб. и 0 коп.

8. Почему ты не критикуешь руководство?

Враньё. Практически каждый мой текст – это вопросы к менеджменту. Например, «Стыдно за «Спартак» — это прямое обращение к Федуну, и там нет ни слова об увольнении тренера. Да я этого никогда и не требовал.

Как убивали за лайк. За «Спартак» стыдно Команда рушится.

Кто у вас отвечает за трансферы? Почему вы допустили бардак? Почему честно не назначить Трабукки спортивным директором и не выстроить чёткую вертикаль, где было бы прямое подчинение без борьбы кланов? Почему клуб не решает кризисные вещи – например связанные с теми же лайками или уходом Пилпипчука? Не выгодно ли вам, чтобы обросший связями тренер-явление «Каррера» скорее ушёл?

Ответов нет. Просто потому что никто в клубе не собирается говорить: ни Родионов, ни Измайлов, ни сам Федун. И чем дальше затягивается ситуация, тем меньше шансов на выздоровление. Хотя вопросы были заданы ещё полтора года назад.

50 вопросов руководству «Спартака» О Каррере, Глушакове, трансферах и выходе из кризиса.

Я бы сравнил ситуацию в «Спартаке» с операцией на крестообразных связках. Каждая лишняя минута работы в открытом суставе оборачивается дополнительной неделей на восстановление. А каждый полугодовой цикл холодной войны в «Спартаке» – это плюс один год к новому чемпионству.

Фото: «Чемпионат»

9. Что со «Спартаком» будет дальше?

Сейчас уже понятия не имею, потому что есть ощущение, что всё пропало. Хочется, чтобы команда вылезла из кризиса. С Каррерой и Трабукки, так с Каррерой и Трабукки. С Глушаковым, так с Глушаковым. Вместе – так вместе.

Приём багажа. Этот «Спартак» — пустышка Карпин обыграл Карреру, а Аленичев может его уволить. Символично, но даже это уже не поможет.

Только так, чтобы уже «с кем-то», а не «против кого-то».

Если завтра Федун выйдет к прессе и скажет: «У Карреры полный кредит доверия до конца сезона», то я максимально сильно удивлюсь, но всё же буду рад.

10. Ты правда фанат «Спартака»?

События последнего года перевернули сознание.

Чем ты ближе к клубу, чем больше вовлечён в процессы, тем больнее разрываются идеалы и иллюзии.

Чем честнее ты стараешься действовать в этой ситуации, тем больше получаешь критики. Чем радостнее реагируешь на просветы, тем чаще после этого тебя будут обвинять в переобувании и видеть в трусах во время зимних забегов.

Почти чемпионский «Спартак». У Федуна опять есть Команда А вот в «Динамо» происходили ужасные вещи.

И если выбирать между слепо «быть фанатом «Спартака» и оставаться собой и говорить, то, что видишь» — я чётко выберу второе. Потому что я журналист, а не болельщик, и такая у меня теперь специфика работы. И я не буду использовать своё положение в пользу какого-то клуба.

Именно поэтому больше и не имею права называться фанатом «Спартака», и с этим в первую очередь мне самому нужно смириться.

Фото: «Чемпионат»

P.S. Зачем же ты прыгал с командой после чемпионства?

Потому что я обычный мальчик из Подмосковья, с пяти лет болевший за один клуб. И увидеть чемпионство «Спартака» на стадионе что в 12, что в 27 было одинаковой мечтой. И прыгал я не с Каррерой, не с Глушаковым, не с Федуном, а со своей огромной и чистой детской радостью, которую ничто и никто не оскорбит и не испортит и которую внутри этой разрушающей идеалы профессии уже никогда не повторить…