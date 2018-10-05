«На каждого Карреру найдётся свой Валера!» Топ-комментарии читателей

Видео: судья забил и засчитал гол в матче чемпионата Дагестана
p-p:
— Смотрю, VAR даже в первенстве Дагестана есть, а в РПЛ всё по старинке!)
ЦСКА — «Реал», 2 октября: в продаже осталось менее 5 тыс. билетов
koleastr:
— Мне кажется, тысяч 5-10 пришедших удивятся, не увидев Роналду в майке «Реала»:))
FA серьёзно наказала агента Бэйла и Лодыгина
kilcher:
— Спасибо, теперь все знают, что общего между Лодыгиным и Бэйлом, кроме того, что они оба не вратари.
Карпин: на каждого «ихнего» Макгрегора у нас свой Хабиб есть
modzhahed:
— На каждого Карреру найдётся свой Валера.
Роналду нанял детектива для слежки за девушкой, обвинившей его в изнасиловании
diman19801980:
— Штирлиц незаметно пересёк границу. Об этом он узнал из утренних газет…
Роналду: отрицаю обвинения, изнасилование противоречит всему, во что я верю
captain:
— Представь: ты — лучший футболист планеты, мультимиллионер, мечта любой женщины. Ну и что ты будешь делать? Правильно. Насиловать.
Жена Зобнина: Рома очень переживает за результат и всегда уставший
fikxi:
— Жена Икарди, брат Дибалы, отец Неймара, «Монако» Головина, «Витесс» Слуцкого, любовница Терри, жена Зобнина.
qvertyk:
— Усы Черчесова, нога Акинфеева, багаж Аленичева, сервант Глушакова.
Зе Луиш — Ещенко: очень скучаю по тебе
cskool:
— 01:00. Зе Луиш будет тренироваться с молодёжной командой «Спартака».
56123vbn:
— … в майке Ещенко.
В Турции сообщили об интересе к Кокорину со стороны «Бешикташа»
papanya77:
— В «Спартаке» сообщили об интересе Зе Луиша к Ещенко…
А. Егоров — о защитнике «Томи»: господи, вразуми его, он не ведает, что творит
buffon-and-mandanda:
— «Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь».
А вот и годная тактика для Карреры подъехала!
adidas-v2:
— Зачем ему демоны, когда и так в составе те ещё черти.
Европейский суд обязал Муту выплатить «Челси» € 17 млн
160591:
— А что, если у него нет таких денег?
antoshaaa123:
— Реанимировать карьеру и идти в «Спартак» играть.
ЦСКА — «Реал»: Модрич остался в запасе гостей
modzhahed:
— Они вообще, что ли, коней за людей не считают?
Р. Карлос: вспоминаю, как играл в «Лужниках» при минус 40, и начинаю мёрзнуть
captain:
— Да сразу бы рассказывал, как играли на отколовшейся льдине в -60, зрителями были олигархи, медведи с калашами и Наташки в купальниках. После матча их кормили сырой свеклой и поили водкой. Сборы проходили в тайге по 30 дней, из еды были только шишки, коренья и талый снег.
Скоулз: Моуринью позорит «Манчестер Юнайтед»
опиоман:
— 2004 год. Маур: я пришёл в «Челси» чтобы остановить гегемонию «МЮ».
2018 год. Миссия выполнена.
Гол Влашича принёс ЦСКА победу в матче группового этапа ЛЧ с «Реалом»
etorfine:
— Кырнац понравился, отлично отыграл.
Mirallas:
— Он, как тот пацан, что выбежал играть во двор, когда все остальные уже закончили играть.
Гончаренко: думаю, ворота ЦСКА в Риме будет защищать Помазун
yagoda:
— Хм… Странно. Парень сегодня на ноль отстоял с «Реалом», а ему нет места в основе…
Акинфеев пропустит матч с «Ромой» в Лиге чемпионов из-за дисквалификации
raskafederaska:
— Цыган всё-таки украл одного коня.
Ташуев – об удалении Акинфеева: не ожидал от Игоря таких агрессивных эмоций
kyz:
— Просто Игорь назвал румына болгарином! Два раза подряд.
Валенсия лайкнул пост «Пришло время Моуринью уйти», а затем извинился
cska732005:
— Загнивающий Запад применил новейшую российскую технологию, разработанную Ещенко и Глушаковым.
«Крылья Советов» представили Божовича в качестве главного тренера
juicetemqa:
— Представляю, как Божович сидит, смотрит на карту России и задумывается, в каком бы городе ещё клуб потренировать.
Редактор Daily Mail: у Погба 30 млн подписчиков, но на поле он даже не Хендерсон
kirillfootballer16:
— Редактор «Чемпионата»: у Смолова 640 тыс. подписчиков в Instagram, но на поле он даже не Чалов.
«МЮ» может создать на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты
penaldo7:
— А что не так? У меня дома тоже гендерно нейтральный туалет.