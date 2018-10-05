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«Спартак», Каррера, ЦСКА – «Реал» и Роналду – в комментариях читателей

Массимо Каррера и Валерий Карпин
Максим Саблин
Фото: «Чемпионат»
«На каждого Карреру найдётся свой Валера!» Топ-комментарии читателей
«Спартак», «Спартак» и ещё раз «Спартак». Неудивительно, что пользователи «Чемпионата» так активно обсуждают команду Массимо Карреры.
Футбол

Видео: судья забил и засчитал гол в матче чемпионата Дагестана

p-p:

— Смотрю, VAR даже в первенстве Дагестана есть, а в РПЛ всё по старинке!)

ЦСКА — «Реал», 2 октября: в продаже осталось менее 5 тыс. билетов

koleastr:

— Мне кажется, тысяч 5-10 пришедших удивятся, не увидев Роналду в майке «Реала»:))

FA серьёзно наказала агента Бэйла и Лодыгина

kilcher:

— Спасибо, теперь все знают, что общего между Лодыгиным и Бэйлом, кроме того, что они оба не вратари.

Карпин: на каждого «ихнего» Макгрегора у нас свой Хабиб есть

modzhahed:

— На каждого Карреру найдётся свой Валера.

Роналду нанял детектива для слежки за девушкой, обвинившей его в изнасиловании

diman19801980:

— Штирлиц незаметно пересёк границу. Об этом он узнал из утренних газет…

Роналду: отрицаю обвинения, изнасилование противоречит всему, во что я верю

captain:

— Представь: ты — лучший футболист планеты, мультимиллионер, мечта любой женщины. Ну и что ты будешь делать? Правильно. Насиловать.

Жена Зобнина: Рома очень переживает за результат и всегда уставший

fikxi:

— Жена Икарди, брат Дибалы, отец Неймара, «Монако» Головина, «Витесс» Слуцкого, любовница Терри, жена Зобнина.

qvertyk:

— Усы Черчесова, нога Акинфеева, багаж Аленичева, сервант Глушакова.

Зе Луиш — Ещенко: очень скучаю по тебе

cskool:

— 01:00. Зе Луиш будет тренироваться с молодёжной командой «Спартака».

56123vbn:

— … в майке Ещенко.

В Турции сообщили об интересе к Кокорину со стороны «Бешикташа»

papanya77:

— В «Спартаке» сообщили об интересе Зе Луиша к Ещенко…

А. Егоров — о защитнике «Томи»: господи, вразуми его, он не ведает, что творит

buffon-and-mandanda:

— «Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь».

А вот и годная тактика для Карреры подъехала!

adidas-v2:

— Зачем ему демоны, когда и так в составе те ещё черти.

Европейский суд обязал Муту выплатить «Челси» € 17 млн

160591:

— А что, если у него нет таких денег?

antoshaaa123:

— Реанимировать карьеру и идти в «Спартак» играть.

ЦСКА — «Реал»: Модрич остался в запасе гостей

modzhahed:

— Они вообще, что ли, коней за людей не считают?

Р. Карлос: вспоминаю, как играл в «Лужниках» при минус 40, и начинаю мёрзнуть

captain:

— Да сразу бы рассказывал, как играли на отколовшейся льдине в -60, зрителями были олигархи, медведи с калашами и Наташки в купальниках. После матча их кормили сырой свеклой и поили водкой. Сборы проходили в тайге по 30 дней, из еды были только шишки, коренья и талый снег.

Скоулз: Моуринью позорит «Манчестер Юнайтед»

опиоман:

— 2004 год. Маур: я пришёл в «Челси» чтобы остановить гегемонию «МЮ».

2018 год. Миссия выполнена.

Гол Влашича принёс ЦСКА победу в матче группового этапа ЛЧ с «Реалом»

etorfine:

— Кырнац понравился, отлично отыграл.

Mirallas:

— Он, как тот пацан, что выбежал играть во двор, когда все остальные уже закончили играть.

Гончаренко: думаю, ворота ЦСКА в Риме будет защищать Помазун

yagoda:

— Хм… Странно. Парень сегодня на ноль отстоял с «Реалом», а ему нет места в основе…

Акинфеев пропустит матч с «Ромой» в Лиге чемпионов из-за дисквалификации

raskafederaska:

— Цыган всё-таки украл одного коня.

Ташуев – об удалении Акинфеева: не ожидал от Игоря таких агрессивных эмоций

kyz:

— Просто Игорь назвал румына болгарином! Два раза подряд.

Валенсия лайкнул пост «Пришло время Моуринью уйти», а затем извинился

cska732005:

— Загнивающий Запад применил новейшую российскую технологию, разработанную Ещенко и Глушаковым.

«Крылья Советов» представили Божовича в качестве главного тренера

juicetemqa:

— Представляю, как Божович сидит, смотрит на карту России и задумывается, в каком бы городе ещё клуб потренировать.

Редактор Daily Mail: у Погба 30 млн подписчиков, но на поле он даже не Хендерсон

kirillfootballer16:

— Редактор «Чемпионата»: у Смолова 640 тыс. подписчиков в Instagram, но на поле он даже не Чалов.

«МЮ» может создать на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты

penaldo7:

— А что не так? У меня дома тоже гендерно нейтральный туалет.

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