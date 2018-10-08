Как Бекао выгонял Миранчука с поля – в лучших фото 10-го тура РПЛ

Отставка тура
После шести поражений главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов ушёл в отставку. На его место назначили Миодрага Божовича, при котором команда одержала победу над «Динамо» и отправило его в зону стыков.
Благодарность тура
Болельщики «Ростова» всё ещё в восторге от гола Зуева «Спартаку», тогда как их команда прервала свою серию без поражений, уступив «Оренбургу».
Косметический ремонт тура
Басте всё-таки разрешили провести концерт на домашнем стадионе «Ростова», после чего клубу пришлось красить газон (а заодно и форму игроков) в зелёный цвет, чтобы скрыть повреждения.
С трибуны практически не было заметно разницы.
Объятия тура
Массимо Каррера и Дмитрий Аленичев были рады встретиться даже в качестве соперников.
Триллер тура
«Спартак» практически повторил сценарий матча с «Вильярреалом» в Лиге Европе, однако в этот раз всё завершилось в пользу красно-белых. На 92-й минуте спасительный гол забил Артём Тимофеев и прервал серию без побед.
Возвращение тура
Роман Ерёменко провёл свой первый матч после дисквалификации.
Милота тура
Сергей Семак с сыном настраивается на игру с «Краснодаром».
Интрига тура
Главной интригой тура был вопрос, сможет ли «Краснодар» сместить «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы. Этот кадр говорит сам за себя.
Гол тура
Бенедикт Хёведес эффектно забил свой первый и победный гол за “Локомотив” в дерби с ЦСКА.
Признание тура
Болельщики ЦСКА без ума от Николы Влашича, и в этом месяце он удостоился звания лучшего игрока «армейцев».
Судейство тура
Сомнительное удаление Эдера вызвало бурю эмоций у игроков «Локомотива».
Поведение тура
Родриго Бекао чуть ли не выталкивал Алексея Миранчука с поля во время замены.
Позитив тура
Борис Ротенберг и Дмитрий Тарасов не унывают на скамейке запасных.
Хватка тура
Иван Обляков пытался забрать себе на память майку Мануэла Фернандеша ещё до окончания матча.
Дети тура
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