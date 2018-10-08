Крашеный газон в Ростове, тёплая встреча Карреры и Аленичева, возвращение Ерёменко и огненные кадры с дерби – в нашей фотоподборке.

Как Бекао выгонял Миранчука с поля – в лучших фото 10-го тура РПЛ

Отставка тура

После шести поражений главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов ушёл в отставку. На его место назначили Миодрага Божовича, при котором команда одержала победу над «Динамо» и отправило его в зону стыков.

Андрей Тихонов Фото: РИА Новости

Фото: kc-camapa.ru

Благодарность тура

Болельщики «Ростова» всё ещё в восторге от гола Зуева «Спартаку», тогда как их команда прервала свою серию без поражений, уступив «Оренбургу».

Косметический ремонт тура

Басте всё-таки разрешили провести концерт на домашнем стадионе «Ростова», после чего клубу пришлось красить газон (а заодно и форму игроков) в зелёный цвет, чтобы скрыть повреждения.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

С трибуны практически не было заметно разницы.

Объятия тура

Массимо Каррера и Дмитрий Аленичев были рады встретиться даже в качестве соперников.

Фото: Spartak.com

Триллер тура

«Спартак» практически повторил сценарий матча с «Вильярреалом» в Лиге Европе, однако в этот раз всё завершилось в пользу красно-белых. На 92-й минуте спасительный гол забил Артём Тимофеев и прервал серию без побед.

Фото: Spartak.com

Возвращение тура

Роман Ерёменко провёл свой первый матч после дисквалификации.

Милота тура

Сергей Семак с сыном настраивается на игру с «Краснодаром».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Интрига тура

Главной интригой тура был вопрос, сможет ли «Краснодар» сместить «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы. Этот кадр говорит сам за себя.

Гол тура

Бенедикт Хёведес эффектно забил свой первый и победный гол за “Локомотив” в дерби с ЦСКА.

Признание тура

Болельщики ЦСКА без ума от Николы Влашича, и в этом месяце он удостоился звания лучшего игрока «армейцев».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Судейство тура

Сомнительное удаление Эдера вызвало бурю эмоций у игроков «Локомотива».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Поведение тура

Родриго Бекао чуть ли не выталкивал Алексея Миранчука с поля во время замены.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Позитив тура

Борис Ротенберг и Дмитрий Тарасов не унывают на скамейке запасных.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хватка тура

Иван Обляков пытался забрать себе на память майку Мануэла Фернандеша ещё до окончания матча.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дети тура

Наша самая добрая рубрика.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»