Вы не узнаете «Арсенал». Эмери изменил всё

Перерыв на матчи сборных «Арсенал» встретил шестой подряд победой в АПЛ и девятой подряд победой во всех турнирах. Такие результаты напоминают болельщикам о неплохих временах. Прошлый раз девять побед подряд случались весной 2015 года, а закончился тот сезон итоговым третьим местом. Участие в Лиге чемпионов воспринималось как должное, а в последние два года команда от неё далека.

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За четыре месяца под руководством Унаи Эмери «Арсенал» заставил считаться со своими лигочемпионскими амбициями (как минимум обсуждать их всерьёз) и заодно изменился почти до неузнаваемости. Начнём с нескольких важных тренерских решений.

Главные решения Эмери

• Убрал Обамеянга на фланг

В первых турах Пьер-Эмерик выходил в центре нападения, а Ляказетт оставался в запасе. Это решение можно понять, если учесть статус игроков, но всё равно оно выглядело нелогичным. В центре Обамеянгу было труднее использовать своё ключевое качество. Он слишком часто оказывался под опекой и спиной к воротам. Сумасшедший стартовый рывок оказался не востребован, габонец в итоге всё равно сваливался на фланг. В гостевой игре с «Кардиффом» Эмери впервые выпустил в старте обоих: Ляказетта в центре, Обамеянга на левом фланге. Карта касаний второго мало чем отличается от карты касаний в предыдущем матче – но в целом игра команды преобразилась.

Ляказетт хорошо двигается в штрафной, цепляется за мяч, укрывает его корпусом и играет спиной к воротам. С его возвращением в старт у «Арсенала» появился игрок, который с гарантией сделает больше 10 касаний в чужой штрафной (Пьер-Эмерик там оказывался редко). Француз всё время располагается высоко, стягивая защитников, и у Обамеянга появляется пространство между центральным и крайним защитником. В первом матче, когда они играли вдвоём, каждый забил по голу. После того как Ляказетт оказался в старте, повысилась и результативность Обамеянга.

• Дал время Гёндузи и Торрейре

Летом переход Маттео Гёндузи потерялся даже на фоне небогатой трансферной кампании «Арсенала». 19-летний парень из второго французского дивизиона – ну да, наверное, он талантлив. Но сразу в старт? Гёндузи оказался в старте в первом туре АПЛ. Потом во втором, в третьем. Стало ясно, что это серьёзно. Прошлый сезон Маттео провёл игроком ротации «Лорьяна», но для Эмери это не имеет значения. Важнее – умный контроль мяча, который может дать Гёндузи. Он видит поле, ввязывается в борьбу и не теряет позицию без мяча. Даже если француз не станет игроком старта на дистанции, он пригодится в обойме.

Лукас Торрейра по ходу прошлого сезона в «Сампдории» привлёк внимание нескольких больших клубов. В Италии он набивал под шесть отборов и перехватов за матч и активнее всех участвовал в игре в пас (60 пасов за матч). Активнее всех интересующихся был «Арсенал» и не пожалел на 22-летнего опорника 30 млн евро. И уже по ходу чемпионата мира в России стало ясно, деньги заплачены не зря: Торрейра начал турнир запасным, но к концу группового этапа получил место в старте сборной Уругвая. В «Арсенале» он тоже начал сезон в запасе, но в трёх последних турах АПЛ выходил с первых минут.

Адаптация Торрейры ещё не завершена: хотя новая команда на пятом месте в АПЛ по владению мячом, количество передач на 90 минут сократилось почти на треть. Возможно, причина в том, что для партнёров по команде главный адресат в центральной зоне – Джака. Торрейра по функционалу похож на Джаку (я бы назвал его улучшенной версией, так как уругваец более дисциплинированно играет без мяча), но Эмери делит игровое время между Лукасом и Гёндузи и пробует обоих в связке с Джакой.

• Выиграл несколько матчей заменами

Ивоби и Уэлбек, пожалуй, никогда ещё не были так полезны в роли джокеров, как в этом сезоне. Когда игра низом через центр не приносит результат (что бывает часто), когда теряется Озил или Рэмзи (тоже не редкость), Эмери применяет один и тот же приём. Во втором тайме выпускает на замену Иваоби и Уэлбека, которые помогают усилить давление на флангах. Кстати, на двоих у них меньше 350 минут игрового времени и уже есть два гола и две голевые передачи, но оценивать вклад джокеров статистикой неправильно. Например, автогол Кэткарта из «Уотфорда» после прострела Бельерина не отражает роли в изменении стиля атак Ивоби, который несколько раз активно прорвался по правому краю.

Отдельно можно упомянуть, что Эмери активно применяет ротацию, и она пока не мешает набирать очки. Победа 5:1 над «Фулхэмом» в восьмом туре одержана без участия Озила, а Рэмзи и Обамеянг появились во втором тайме и сделали результат.

• Оставил первым вратарём Чеха

Неожиданное решение. После трансфера Лено легко было представить, что Чех остаётся легендой, а место в воротах займёт новичок. Но дебют Лено состоялся только 20 сентября в матче с «Ворсклой» в Лиге Европы: в АПЛ в воротах стоял Чех. Эмери говорил все правильные слова о том, что он рассчитывает на немца, хотя его выбор не вызывал сомнений. Возможно, он просто давал Бернду время на адаптацию – что вполне нормально, когда страхует Чех. Но иногда не всё зависит от главного тренера: в игре с «Уотфордом» Чех получил травму. Он пропустит месяц, а Лено получил шанс доказать, что он заслуживает играть уже сейчас. О статистике отражённых ударов говорить рано, пока Лено показал только, что уверен в себе и хорошо играет ногами. Ну, в принципе, это и не новость.

Как изменился стиль «Арсенала»

«Раньше мы больше всего беспокоились о том, чтобы сохранить стиль «Арсенала», а не очки. АПЛ нельзя выиграть таким образом. Сейчас с Эмери мы стараемся выработать менталитет победителя, в первую очередь нас волнует выигрывать в каждом матче. Иногда мы играем не очень хорошо, в таких случаях важно просто закрыться и довести дело до победы. Думаю, нам этого не хватало в прошлом». Это сказал Петр Чех после победы над «Эвертоном», и его слова лучше всего объясняют масштаб перемен, которые происходят в «Арсенале». А ещё точнее новый подход отражает другая трудная победа – над «Уотфордом».

«Уотфорд» грамотно оборонялся, плотно перекрывал центр и не позволял бить из опасных зон. В первом тайме был один спорный эпизод с падением Ляказетта в штрафной и ещё один голевой момент него же, но в остальном давление «Арсенала» было совершенно безрезультатным: один удар в створ за 80 минут. Во втором тайме Эмери убрал Рэмзи и выпустил Ивоби: тот задёргал правый фланг, «Арсенал» окончательно перешёл на игру флангами, и за 10 минут до конца после очередного прострела с правого края в борьбе с Ляказеттом защитник «Уотфорда» срезал мяч в собственные ворота. Через минуту лондонцы провели образцовую контратаку и забили второй гол. Первый гол родился из давления на флангах и борьбы во вратарской, второй – контратака. Оба забиты в концовке, в матче, где «Арсенал» не превзошёл соперника. Вот он, новый «Арсенал», который беспокоится о результате больше чем о стиле.

Статистика ударов и ожидаемых голов подтверждает, что «Арсенал» изменился до неузнаваемости. По количеству ударов за матч лондонцы на 12-м месте. По xG они 10-е. В прошлом «Арсенал» был командой, которая может создать бесконечное количество моментов и все не реализовать, сейчас всё наоборот. При 11 ожидаемых голах в АПЛ забито 19 голов: бешеная реализация неочевидных моментах никогда не была присуща команде, а сейчас именно она является главной причиной места в турнирной таблице.

Именно эта статистика даёт повод усомниться в лигочемпионских перспективах «Арсенала» в текущем сезоне. Команда научилась добиваться побед без игры, но сама игра вызывает вопросы. Владение мячом (пятое в АПЛ) не приводит к созданию пропорционального количества моментов. В уже упомянутом матче с «Фулхэмом» «Арсенал» выиграл 5:1, а по ожидаемым голам проиграл: 1,14xG против 1,34xG. Такая аномально высокая реализация не может продолжаться весь сезон. Но пока она даёт Эмери фору, чтобы наладить позиционную атаку без давления и не отстать от зоны Лиги чемпионов.

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