Покаяние Кокорина и Мамаева. Вы помните, как это было?

Самая отвязная парочка современного российского футбола не впервые попадает в скандальные хроники. Порознь и вместе Кокорин с Мамаевым чудили и прежде. Но впервые серьёзно влипли в историю летом 2016-го.

Сыграй российская сборная удачно на Евро, гулянка закадычных друзей в Монте-Карло, возможно, не вызвала бы такого резонанса. На фоне провала футболистов во Франции она породила бурю народного гнева – не такую мощную, как сейчас, но тоже приличную.



Тогда Александр с Павлом отделались лёгким испугом. Но объясниться и извиниться им всё же пришлось.



Кокорин умело «сыграл на опережение». Уже через три дня после появления скандального видео в Сети он выступил с заявлением на базе «Зенита» в Удельной.

«Хотелось бы сказать, что я сожалею о том, что произошла такая ситуация, из-за которой разгорелся скандал, — сообщил Александр. — Хотел бы попросить прощения у всех, кого обидел мой поступок. Я не оправдываюсь, хочу повторить, что не имею отношения к тем количествам шампанского, тем невероятным суммам и, что самое важное, к тому, что ставили русский гимн. Неправильно, что после вброшенного видео, за которым нет никаких фактов и доказательств, на тебя вешают все грехи. В суд на портал, опубликовавший видео, я подавать не буду.

До этого уже было много информации о том, что Павел устроил драки с ребятами, — это полная чушь. Если подавать в суд, то можно собрать кучу историй. Сейчас осознаю, что из-за факта появления в таком заведении я попал в глупую ситуацию. Всё это произошло ещё после нашего неудачного выступления на Евро. Я очень переживаю из-за того, как мы сыграли во Франции, и не снимаю с себя ответственности. Хочу ещё раз попросить прощения у наших близких и родных, знаю, как им пришлось нелегко. Прошу прощения у руководства клуба, сборной и всех болельщиков, которые переживают за нашу страну и футбольный клуб «Зенит».



О степени искренности и глубине раскаяния футболиста каждый может сделать выводы на основании видео.

Второму участнику «пенной вечеринки» в «Твиге» понадобилось значительно больше времени, чтобы переварить случившееся и сформулировать свои мысли по этому поводу. Мамаев прервал молчание спустя 16 дней после инцидента и на 13 суток позже приятеля. Но и способ покаяния Павел выбрал более оригинальный. Свои соображения по этому поводу полузащитник изложил в электронном письме на адрес «Чемпионата».

Павел Мамаев принёс извинения болельщикам и работникам футбола

«Я точно знаю, что равнодушных или относящихся безразлично к победам или поражениям своей команды у нас не было. Я в этом случае не исключение. Хорошо понимаю, что мои неудачно подобранные слова и то, как было преподнесено и описано моё времяпрепровождение в отпуске, сформировали у многих неверное восприятие моего отношения к поражению сборной и болельщикам. Обидеть, проигнорировать болельщиков не было ни в коем случае моим намерением. Я приношу свои извинения болельщикам, которые переживают за национальную команду, болельщикам футбольного клуба «Краснодар», всем работникам футбола, которые помогают футболистам, за то, что я мог задеть их чувства», — написал, в частности, Мамаев. Или кто-то по просьбе Мамаева, не имеет значения.



По всей видимости, нечто подобное мы услышим (прочитаем) и в ближайшие часы. После всего сказанного и написанного народ жаждет наконец-то услышать главных «героев».