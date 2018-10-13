Не ротация, а изменения в составе. Черчесов продолжает менять язык

Сборная России продолжает путешествия по России, и вчера прилетела в Сочи для игры против Турции. Предматчевую тренировку наша команда проводила не на «Фиште», а на одном из полей рядом с Адлером. Все тут же начали переживать, что с газоном на главном стадионе города проблемы, но Станислав Черчесов объяснил это исключительно логистикой: «Тут нам пять минут до поля, а до «Фишта» ехать не меньше получаса – мелочи важны». По поводу газона на «Фиште» у главного тренера российской команды переживаний нет. На пресс-конференцию Черчесов пришел вместе с Джикией. Вдвоем они составляли, кажется, самый спокойный дуэт во Вселенной.

В том числе из-за этого к Георгию вопросов почти не было. А на задаваемые он отвечал максимально конкретно и лаконично:



– Как самочувствие?

– Нормально.



– Какие мысли по завтрашнему матчу?

– Что надо выходить и побеждать. С такими мыслями подходим к игре.



– Артем Дзюба хотел бы сыграть на всех стадионах ЧМ. У вас есть топ-3 стадионов России?

– В Калининграде было хорошо, завтра тоже важная игра. И в «Лужниках» хочу сыграть еще раз за эту сборную.

Сборная как праздник. Хоть все летит в… Команда, в которой даже «сидеть» – привилегия.

Несмотря на жару, Станислав Черчесов и на тренировке, и на пресс-конференции был в полной спортивной экипировке, включая кофту с длинным рукавом. Пока игроки тянулись, главный тренер то чеканил мяч, то прокидывал передачи пяткой, то технично удерживал его на ноге. На пресс-конференции Черчесов сделал акцент на том, что не ждет завтра от Турции ничего нового. С этой командой Россия будет играть в третий раз за последние полгода.



– Ждать изменений в составе по сравнению с матчем против Турции?

– У нас еще 24 часа до игры. Определенная информация уже есть, к вечеру будет еще – тогда примем решение, которое поможет добиться успеха.

– Скажете, кто будет в воротах?

– В воротах играть будет Гилерме.



– Почему тренировка до матча не на «Фиште» – проблемы с полем?

– Во-первых, мы все просчитали – не хотелось после перелета ехать лишние 30-40 минут до стадиона. Тут у нас 5 минут до поля, это важно в подготовке. Опасений по полю у нас никаких нет.

– Почему сборная решила жить не рядом со стадионом и планируете прогулку по городу?

– Мы уже жили в этой гостинице, и выбрали место, где команда чувствовала себя комфортно. Плюс поле рядом, как я сказал. А что касается прогулок, то мы приехали по другому назначению. Никаких прогулок. У нас день расписан плотно. Посмотрим матчи против Турции прошлые, игру со Швецией.



– Ротация после интенсивной игры против Швеции будет значительной?

– Игра была достаточно интенсивная, мы хотели добиться положительного результата. Но по ротации, как я уже сказал, все зависит от мнения тренерского и медицинского штаба. И по слову ротация… изменения в составе – вот так лучше.



– Показалось, что против Швеции было много брака в передачах от Александра Головина – это можно поправить?

– На такой позиции игрок имеет право на риск. Если какие-то передачи не дошли до адресата, это нормально. Мы довольны его движением, открываниями. Согласен, что были проблемы с последними передачами. Но шведы играли очень компактно, против них тяжело искать свободные зоны. Головин вернулся в Россию – эмоционально это плюс. Надеемся, что завтра будут положительные сдвиги.

Хороший второй тайм сборной России. Но для победы над Швецией этого мало В Калининграде нулевая ничья.

– Чего ждете от сборной Турции?

– Мы прекрасно знаем, как Луческу готовит команды, как они у него играют. Мы с ними играли уже две игры за последнее время – ничего не меняются у них. кроме, может, исполнителей. У них техничная команда, которая знает свои сильные стороны. Ничего сверхъестественного мы не увидим.

– Они забили три мяча Швеции в концовке – как этого избежать?

– Вы могли и в игре с нами видеть, что мы Швецию в конце придавливали. Были моменты, которые не удалось реализовать.



– Артем Дзюба готов играть завтра?

– Он пропустил вчерашнюю тренировку из-за проблем с ногой. Сегодня занимался. Поговорим с врачами и примем решение. Надеемся, будет готов играть.



– Дзюба в игре против Швеции часто опускался в глубину и отдавал передачи – это ваша установка или его импровизация?

– Я не заметил того, о чем вы говорите. Но ситуативно у нас и Джикия может оказаться в атаке, и Дзюба в полузащите. Все зависит от происходящего на поле. Всегда есть возможность импровизации, если игрок при этом выполняет все задачи, которые мы перед ним ставим