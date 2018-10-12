Сборная как праздник. Хоть все летит в…

Вечером перед матчем Лиги наций со Швецией в Калиниграде я зашел в отель сборной. Вместе с сотрудниками пресс-службы мы обсуждали бытовые вопросы, в том числе нежелание всей команды хоть как-то касаться самой популярной в стране темы.

Кокорин и Мамаев проведут 2 месяца в СИЗО «Бутырка». LIVE Все подробности «дела Кокорина и Мамаева» — в нашей трансляции.

Объяснение показалось логичным: люди ждут от нас – игроков, тренера, руководства – праздника футбола и нужно оставить им это радостное, свободное от скандалов пространство.

Уже на выходе, часов в 11 вечера, меня встретил безопасник Макс.

— Дим, смотри, — показал он двух уходящих женщин. – Представляешь, беременные, четыре часа ждали, чтобы со всеми сфотографироваться.

Удивление Макса – событие ценное. Он очень давно в сборной и такой простой и взаимной любви между командой и болельщиками просто не помнит.

Конечно, можно все объяснить чемпионатом мира. Снисходительно назвать это приходом глориков, которые через пару матчей могут стать хейтерами. Но мне кажется, что дело в другом.

Другое проявляется, когда с утра у отеля выстраивается толпа. Когда игроки после тренировки не бегут в номера, надвинув кепки, а прыгают в народ. Тот же Дзюба застрял у входа минут на 15, пока не сфотографировался и не дал автограф даже тем, кто особо и не хотел.

— Мы понимаем, что все может закончится, случится спад, — говорил Артем за полчаса до этого. – Но люди, их слова и поддержка, лично мне позволяют сохранять сказку как можно дольше.

Кокорин и Мамаев — запретная тема в сборной. Разве это правильно? Черчесов молчит, Дзюба выдаёт проникновенную речь в Калининграде. Но мы ждали другого.

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Кстати, те, кто давно в сборной с удовольствием рассказывают, как игроки меняются на их глазах. Вот тот же Дзюба. Говорят, раньше, особенно при Слуцком, он тоже был компанейским парнем с претензией на лидерство, но поведение его было немного другим, колючим. Шутки получались вроде смешные, но часто обидные, через личные темы. Причем, без разницы – новичок перед ним или тренер команды. В последнее же время остроты вышли на капитанский уровень – с уважением и любовью к каждому человеку в сборной.

Нойштедтер, наоборот, выглядел кислым и отстраненным. А сейчас – радушный, активный, свой.

Кстати, сейчас невозможно даже представить, что еще недавно действующие игроки сборной выступали против натурализованных партнеров. Со Швецией таких сыграло четверо, но немец Роман говорит по-русски не хуже тех, кого мы не будем здесь называть. Еще один немец Константин – один из самых открытых русскоязычных игроков РПЛ. Гилерме живет в нашей стране больше 10 лет.

Шансы Гилерме сыграть за сборную растут. И дело не только в уходе Акинфеева Ещё три месяца назад он не проходил в сборную России даже вторым запасным вратарём. А теперь может стать основным.

А Марио – так это давно любимец нации.

Критиканы при желании могут вспомнить и грузинское происхождение Джикии, но флаги не так важны. Нужно обращать внимание на то, что каждый, приезжающий в эту команду, принимает ее традиции и правила. Причем, не только потому, что так надо, а потому что здесь хорошо и приятно. Хорошо и приятно как забивать, так и просто и сидеть.

Именно поэтому футбол команды Черчесова не ломается из-за отсутствия отдельных исполнителей. Да, игра может казаться не самой яркой и безбашенной, но каждый в этой команде точно добегает если и не до конца матча, то до полного помутнения. И болельщик ценит такую отдачу выше пары красивых финтов, провожая команду даже после невзрачных нулей со Швецией простой и понятной овацией.

Нам правда есть, чему радоваться. Тому, что в момент, когда все вокруг летит в…, сборная создала благодатную почву, которую очень сложно испортить. Наоборот, на этой земле, проще вырастить – и быстрых, и ярких, и особо техничных. Посмотрите вокруг, такие у нас есть. И праздник должен продолжиться.