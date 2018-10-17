10 травм недели. Кто поехал в сборную и пожалел?

Очередная двухнедельная пауза в клубном футболе пошла на пользу не всем игрокам, получившим вызов в сборную. В эти дни произошла настоящая эпидемия травм, которая точно не обрадует клубы. Особенно не повезло «Ливерпулю»: больше всего травм пришлось на «сборников» этой команды.

Салах забил Свазиленду прямым ударом с углового, а потом покинул поле из-за травмы. Его даже некем было заменить: все замены уже были использованы, так что Египет доигрывал вдесятером. Вроде бы с Мо всё в порядке: просто мышечная усталость.

2. Наби Кейта

В матче за сборную Гвинеи против Руанды Наби получил повреждение, после которого не смог самостоятельно покинуть поле. Ему помог партнёр по команде. Тяжесть повреждения пока неизвестна: Наби будет обследован в Ливерпуле. Предполагается, что речь идёт о растяжении мышцы бедра.

Кейта — четвёртый игрок «Ливерпуля», получивший травму в сборной

Наби Кейта Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Странная ситуация: защитник получил травму ребра в матче с «Саутгемптоном» ещё в сентябре, восстановился от неё, провёл несколько матчей, был вызван в сборную, поучаствовал в победе над Германией… А потом медицинский штаб голландцев заявил, что всё это время он играл с двумя сломанными рёбрами. Трудно понять, как это могли просмотреть в клубе и как сам футболист мог спокойно играть, не замечая такого повреждения. В любом случае следующий матч сборной он пропустил: вернулся в клуб, где проходит дополнительное обследование.

Две недели назад Юрген Клопп назвал Лигу наций «каким-то турниром» и выразил надежду, что матчам сборных не слишком мешают всякие мелочи, вроде Лиги чемпионов. Просто представьте, что он хочет сказать сейчас. Перерыв на матчи сборных стоил ему четырёх травмированных игроков основного состава. Последний – Мане. Садио сломал большой палец левой руки в расположении сборной Сенегала и пока не вернулся в клуб. Но матч с Суданом он пропустил.

5. Томас Вермален

Ещё одна жертва Лиги наций. Защитник травмировал мышцы бедра в матче со Швейцарией и пропустил следующий матч бельгийцев. Он будет вне игры в течение примерно полутора месяцев. Вермалена трудно назвать важным игроком «Барселоны», но травма произошла максимально некстати: сейчас у каталонцев осталось всего двое здоровых центральных защитников. Пике и Лангле некому подменить.

Лёв унижен на арене Кройфа. Промес тоже поучаствовал в разгроме Сборная Германии всё хуже и хуже.

Томас Вермален Фото: Vincent Van Doornick/Isosport/MB Media/Getty Images

6-7. Жером Боатенг и Кевин Трапп

Боатенг повредил икроножную мышцу в матче с Нидерландами, но доиграл его до конца. Странное решение тренера. Германию оно не уберегло от разгрома, а футболист теперь нуждается в отдыхе. Он пропустил матч с Францией и вернулся в клуб. Возможно, речь идёт только о мышечном переутомлении, это выяснится в ближайшее время в «Баварии». Что касается Траппа, вратарь не сыграл ни минуты на этом сборе: он получил вызов, приехал в сборную, потренировался и уехал обратно в «Айнтрахт» с травмой. Вместо него был вызван Бернд Лено из «Арсенала».

Жером Боатенг Фото: TF-Images/Getty Images

Германия больше не верит в Лёва. Похоже, это конец Чтобы тренер-чемпион мира выбрался из этой ситуации, должно произойти что-то невероятное.

8. Мехмет Топал

Полузащитник «Фенербахче» получил приглашение в сборную Турции на товарищеский матч с Боснией и матч Лиги наций с Россией, приехал в сборную, потренировался и уехал обратно. У него обнаружилась паховая грыжа. Восстановление должно занять две недели, к началу ноября Топал будет готов играть.

9. Алессио Романьоли

Роберто Манчини продолжает вызывать в сборную Италии новые имена. Иногда в качестве эксперимента, иногда вынужденно. Сейчас дело дошло до Пиччини и Тонелли. Причина – травмы. Алессио Романьоли некстати выбыл из-за растяжения и пропустил два матча сборной Италии.

Ерохин немного отличается от остальных игроков этого списка: он был вызван в сборную России, несмотря на то что в матче с «Краснодаром» получил повреждение. Сложно сказать, чем руководствовались в сборной, приглашая игрока, который не до конца здоров, но, к счастью, Ерохина не стали задействовать в матчах. Он прошёл МРТ, тесты подтвердили растяжение связок колена, игрок вернулся в «Зенит». Зачем уезжал – непонятно.