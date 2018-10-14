Германия больше не верит в Лёва. Похоже, это конец

После неудачи на «Арене Йохана Кройфа» Германия погрузилась в состояние ужаса. Переписано несколько антирекордов (три официальных матча подряд без голов, пять поражений за календарный год, первое в истории крупное поражение от Нидерландов), но самое страшное кроется не в этих статистических фактах, которые всегда всплывают во время чёрных серий, а в полном непонимании: куда движется сборная под руководством Йоахима Лёва? Точно ли он чувствует в себе достаточно энергии и мотивации для того, чтобы продолжать работу?

Лёв унижен на арене Кройфа. Промес тоже поучаствовал в разгроме Сборная Германии всё хуже и хуже.

Разгром от Голландии, которая сама уже несколько лет страдает из-за затянувшейся смены поколений и нехватки кадров мирового уровня (в том числе и тренерских), — он ведь отлично символизирует нагрянувший в Германии кризис. Оптимисты назовут произошедшее обычным поражением в отдельно взятом матче (моменты сравнять счет у гостей действительно имелись), только корень всех бед, увы, не в деле случая и не в невезении. Учитывая весь бэкграунд, всё это – уже закономерность. Великая эпоха Лёва стремительно близится к своему логическому завершению.



Многие в стране прогоняли его сразу же после провала в России. «Уходить нужно вовремя и красиво», — кричали ему со всех сторон, но главный тренер отмел все мнения, подумал, собрал в августе пресс-конференцию и объявил: «Остаюсь! Я все еще голоден и амбициозен». Кошмар на чемпионате мира он объяснил излишней верой в атакующий футбол, основанный на владении. «Это было высокомерие с моей стороны», — подчеркнул Лёв и пообещал, что обязательно сделает выводы в будущем и вернёт команде такой же баланс, как в 2014-м.

Тренер не обманул: кое-какие перемены действительно произошли. В сентябре мы увидели более прагматичную сборную. Мобильный и работоспособный Киммих покинул фланг и перешел в центральную зону, крайние защитники перестали пропадать на чужой половине поля, вернулся в заявку Зане, с отсутствием которого многие связывали блеклую игру сборной на российских полях. 0:0 с Францией в 1-м туре Лиги наций подарили надежду, что не всё так и плохо.

Поездка в Голландию эту надежду у нации снова отняла. Самое печальное, что сейчас уже даже не поймешь, что именно нужно изменить Германии, чтобы вылезти из ямы. Вроде бы есть футболисты высочайшего класса (и их более чем достаточно), говорится много правильных слов, но атакующий кризис никуда не исчез. 107 ударов, 32 попадания в створ и всего два гола – это ужасающая статистика «бундестим» в пяти последних официальных матчах. А еще команда откровенно плывёт в сложных ситуациях и на глазах теряет уверенность.

Да, можно снова придираться к Лёву по кадровым решениям. Спрашивать, почему в составе по-прежнему так много ветеранов и так мало молодежи, ругать тренерский штаб за упорную веру в футболистов «Баварии», у которой сейчас самой проблемы в чемпионате. Можно удивляться наличию в основе нападающего «Шальке» Ута, не забившего ни одного гола в сезоне (как будто в Германии сейчас много крутых форвардов). Можно, опять же, негодовать по поводу Зане, не вышедшего в «старте» и преобразившего игру Германии во втором тайме.



Только все это – обыкновенные частности. Последствия, а не изначальные причины. Когда тренеру не верят, к каждому его решению всегда будут придираться. Изначальная суть же кроется в чем-то незримом и энергетическом. Вся Германия убеждена, что Лёв попросту выработал свой ресурс. Он целое десятилетие удерживал сборную на космических высотах, но рано или поздно наступает момент, когда все друг от друга устают.



Когда сразу после чемпионата мира провели опрос среди местного населения, почти 48 процентов жителей проголосовали против отставки Лёва. После поражения от Нидерландов kicker задался вопросом еще раз: «Верите ли вы, что Лёв способен исправить ситуацию?».

92 процента читателей ответили отрицательно.



Возможность переубедить болельщиков у Лёва предвидится лишь одна — во вторник на «Стад де Франс».