Когда даже бывший муж ставит «лайк». Откровенная фотосессия Ольги Нобоа

Ольга Нобоа (Романова) ещё в августе объявила о расставании с полузащитником «Зенита». Тогда Нобоа получил травму крестообразных связок колена, и информацию о разводе интернациональной русско-эквадорской пары болельщики сине-бело-голубых восприняли крайне болезненно. Доходило до оскорблений в социальных сетях.

Ольга Нобоа: Кристиан всегда был противным ребёнком Супруга Кристиана Нобоа Ольга рассказала о казанском подвиге мужа, обстреле базы «Динамо» и том, за что полюбила эквадорца.

Ольге даже пришлось оправдываться перед подписчиками: «Прошу угомониться публику моей инста-странички! Первое и самое важное, операция, слава богу, прошла успешно. Второе – мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас – дети! И это нормальные человеческие отношения – поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И, в заключение, третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за всё, что между вами было!» – написала она, выложив фотографию с бывшим супругом из клиники. При этом, по данным некоторых СМИ, развелась пара за год до травмы полузащитника.

Сам Нобоа также отреагировал на критику в адрес Ольги, написав в «Инстаграме», что они с Ольгой сохранили тёплые и дружеские отношения.



Поклонники футболиста предполагали, что одной из причин развода мог стать географический фактор: Ольга заявляла, что Кристиан не может жить без Эквадора, а она – без Казани.



Ольга родилась и до сих пор живёт в столице Татарстана, где и познакомилась с Кристианом в 2008 году, когда он выступал за «Рубин». Сначала их отношения были дружескими, но уже спустя два года у пары родился первый ребёнок – Кристофер Диего, а ещё через два года второй сын – Лукас. Ольга имеет бизнес – у неё своё ателье. В прошлом она занималась лёгкой атлетикой.

Девушка активно ведёт социальные сети, а недавно порадовала подписчиков весьма откровенной фотосессией. Даже бывший муж не удержался, чтобы не «лайкнуть» один из снимков. Полюбуйтесь – красота же!