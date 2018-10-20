Кадровые проблемы раскрывают игроков «Локомотива». Баринов сыграл нападающего

Трудности с составом продолжают проверять команды РПЛ. ЦСКА, «Зенит», «Спартак» уже прочувствовали на себе отсутствие ключевых игроков – на очереди «Локомотив». К матчу с лучшей обороной чемпионата Юрий Семин был вынужден готовиться без нападающих — у Смолова и Фарфана травмы, а Эдер дисквалифицирован после удаления в дерби с ЦСКА. «Локомотиву» и так не очень хорошо удается позиционная атака, а против низкого блока «Ростова» отсутствие в заявке нападающих точно не делало команду Семина фаворитом встречи.

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Ничего, справились. «Локомотив» делал то, что у него хорошо получается: собирал спорные мячи и нагружал полуфланги. В итоге хозяева победили, забив «Ростову» два мяча — половину от того, что команда Карпина пропустила до этого. Более того, нехватка форвардов по-новому раскрыла нового игрока стартового состава москвичей. Разберемся, почему «Локомотив» оказался сильнее «Ростова».

Контрпрессинг и подбор спорных мячей

В первые 15 минут «Локомотив» владел мячом 84 процента игрового времени, а свою первую полноценную позиционную атаку «Ростов» организовал на 30 минуте. Понятно, что гости сильны не контролем мяча и уже обыгрывали в этом сезоне ЦСКА и «Спартак», играя как раз вторым номером. Но в матче с «Локомотивом» даже быстрый переход из обороны в атаку команде Карпина удавался очень редко. В этом заслуга москвичей. С самого начала встречи команда Семина включила активное давление на чужой половине поля и контрпрессинг при потере мяча. Триггер стандартный – передача латералю на фланг, где проще организовать прессинг-ловушку.

«Локомотив» насыщал зону мяча фланговым полузащитником, номинальной девяткой Алексеем Миранчуком и сразу двумя центральными полузащитниками. Особенно хорош был Баринов, чаще всего быстрее партнеров успевавший встречать владеющего мячом игрока. Денисов вторым темпом закрывал возможного адресата передачи. В итоге на фланге создавалась ситуация 3-в-3, 4-в-4 или даже численное преимущество, в которой часто единственной возможностью для передачи низом оставался опасный отыгрыш вратарю. «Ростов» был вынужден избавляться от мяча.

Контрпрессинг позволял «Локомотиву» вернуть себе владение сразу после потери мяча и организовывать новую атаку против не успевшего выстроить низкий блок соперника. На флангах москвичи не боялись отдавать рисковые обостряющие передачи, так как сразу после них включались в зону мяча и накрывали совершившего перехват игрока.

За первый тайм «Локомотив» таким образом 5 раз вернул себе владение и продолжал делать это во второй половине встречи. Правда, не без ошибок. Издержки сочетания такого интенсивного движения на чужой половине поля и четверки защитников в линию в том, что команда часто допускает большой разрыв между линией прессинга и обороны. В итоге игроку «Ростова» достаточно было направлять мяч в эту зону, даже если там не находился партнер. Ионов или Сигурдарсон успевали отходить в глубину на подбор и принимать мяч без опеки — центральные защитники «Локомотива» не нарушали линию и давали нападающему «Ростова» развернуться. Из-за активности крайних защитников пятерка в линию такую ситуацию обычно не допускает.

Кадровые проблемы по-новому раскрывают Баринова

Дмитрий Баринов проводит, наверное, свой лучший месяц в карьере. В чемпионском сезоне полузащитник больше запомнился своими вокалом, чем игрой, но последние матчи сделали из Баринова игрока основы. По стилистике игры полузащитник все больше становится похожим на лидера команды Гжегожа Крыховяка, и это играет на руку «Локомотиву». Теперь Гжегож не заполняет своим движением без мяча все поле и больше ориентирован на один из флангов.

Рывки в свободные зоны у Баринова получаются не хуже Крыховяка, осталось поработать над пониманием, что делать с мячом дальше. Персональная опека соперника защитниками «Ростова» опасна при хорошо отработанных ложных движениях. Несколько раз Фернандеш уводил крайнего центрального защитника «Ростова» из своей зоны, а на рывки Баринова не реагировал ориентированный на мяч Гулиев.

К тому же Баринов все-таки номинальный опорник и, в отличие от поляка, обеспечивает интенсивность в обороне, всегда доигрывая эпизоды до конца. На игроке также большая доля работы в прессинге на чужой половине поля. За счет своей выносливости полузащитник держит высокий темп в движении без мяч на протяжении практически всего матча.

Работой Баринова в обороне, даже его открываниями в финальной трети уже не удивишь. В матче с «Ростовом» Юрий Семин нашел своему игроку новое применение. Во втором тайме, когда Алексей Миранчук отходил на правый фланг, Баринов эпизодически пробовался на позиции девятки. Под него в зоне перед штрафной открывался Антон Миранчук. Баринов справлялся с цепкими защитниками «Ростова», умело использовал свой корпус, не выключался из игры сразу после отыгрыша и успевал открываться на ограниченном пространстве. Может быть не всегда правильно, но очень инициативно.

Кратко о том, что еще важно

— кажется, Юрий Семин нашел оптимальное сочетание в середине поля. На старте сезона ни одна из связок полузащитников Баринов-Крыховяк-Денисов не давала эффективность на обеих половинах поля. В игре с ЦСКА главный тренер «Локомотива» выпустил всех трех игроков, и это сработало. Крыховяк получил больше свободы в игре без мяча, а Денисову стало больше не нужно успевать везде от своей штрафной до чужой. Большая нагрузка идет на Баринова, но полузащитник достаточно выносливый, чтобы справляться и с подстраховкой, и с поддержкой атак своей команды;

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— игра Денисова вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, Игорь до сих пор круто понимает пространство в обороне, особенно в своей трети правильно расставляет приоритеты и занимает нужные зоны, на чужой половине поля старается собирать подбор или как минимум успеть вступить в единоборство и не отдать сопернику чистый мяч. С другой, Денисову не хватает резкости даже по меркам РПЛ, и быстро принятое правильное решение все равно оказывается запоздалым. На скриншоте Денисов сначала верно пошел страховать выдернувшегося Игнатьева, потом прочитал пас под удар на Гулиева, но в итоге был легко обыгран одним движением. «Локомотиву» повезло, что Гулиев сразу был настроен на удар по воротам и не увидел открывавшегося под выход один на один Скопинцева;

— «Ростов» провел почти весь матч без мяча, но даже нечастыми контратаками сильно напрягал «Локомотив». Опаснее всего гости подходили к чужим воротам после выходов из-под прессинга и потерь «Локомотивом» мяча. В единоборствах здорово проявил себя Гулиев. Полузащитник «Ростова» совершил 5 отборов – больше всех среди двух команд. 4 из них пришлось на Фернандеша, которого Аяз ловил на смещениях в середину, после чего длинной отправлял в забег Ионова.

В материале использованы данные InStat.

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