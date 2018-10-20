Главный игрок «Севильи» в начале сезона. Сегодня он будет кошмарить «Барселону»

Довольно неожиданно матч между «Севильей» и «Барселоной» к девятому туру Примеры стал игрой лидеров сезона. По «Барселоне» вопросов нет: лето без революций, качественная селекция и стартовый состав, который остаётся как минимум в пятёрке сильнейших в Европе, — эта команда и должна быть среди лидеров. С «Севильей» сложнее. Летом здесь появился Пабло Мачин, футбол которого концептуален, а значит — требует времени на адаптацию игроков. Учитывая тот факт, что андалусийцы за последние пару лет пережили несколько смен тренеров и футбольных философий, казалось, что процесс взаимного привыкания в «Севилье» будет мучительным. Но всё оказалось сильно проще.

На примере одного игрока можно показать, как удивительно быстро Мачин умеет раскрывать лучшие качества и подстраивать под свой футбол. Зовут этого футболиста Пабло Сарабия. Левоногий фланговый и полуфланговый игрок, с умением играть между линий, обеспечивать большой объём работы, с низким центром тяжести и отличным рывком, Сарабия в «Севилье» играл везде. Только у Хорхе Сампаоли он успел выйти на поле в пяти разных ролях: левый латераль при системе в три центральных защитника, левый вингер, правый вингер при игре в четыре защитника и два нападающих, левый защитник при игре в четыре защитника и левый центральный полузащитник в ромбе.

Сампаоли гораздо чаще использовал его на фланге, соответствующем его ноге, и в целом это работало. Аргентинский тренер отмечал, что Сарабия вместо лишнего паса иногда торопится и бьёт издали, и удержание его на левом краю с более сильной левой ногой позволяло сократить количество дальних ударов, что шло на пользу команде. В сезон Сампаоли Сарабия всего семь раз пробил из-за пределов штрафной с игры и дважды забил, в то время, как за сезон до работы с Сампаоли и на следующий сезон после его отъезда в сборную Аргентины футболист нанёс 40 ударов из-за пределов штрафной. И забил лишь один раз.



Пришедший летом Мачин обратил внимание на другие качества Сарабии — игру между линиями и резкий рывок. В сочетании с концептом нового тренера «Севильи», который любит перегружать один из флангов (подробно об этом — в материале бывшего автора «Чемпионата» Сергея Титова), это привело к усилению роли 17-го номера в команде. И очень скоро стало понятно, что схема с тремя защитниками, при условии, что Сарабия не выполняет роль одного из латералей, помогает футболисту в атаках определённого типа.

Быстрые атаки и контратаки (специально разделяю эти понятия, чтобы объяснить, что Сарабия хорош и при переходе со своей половины поля, и при перехвате в центре или на чужой половине) не были доминирующей стороной «Севильи». При Сампаоли команда создавала больше позиционных атак в чемпионате Испании, чем «Реал», в прошлом сезоне тоже была в шестёрке по владению мячом, несмотря на не самый удачный сезон. Тем не менее, именно в быстрых атаках и контратаках лучшим образом раскрываются те самые умения Сарабии — игра между линиями и резкий рывок. Мачин поместил футболиста в правый полуфланг, чтобы тот, имея простор, мог смещаться к центру и, удерживая мяч под левой, удобно бить. Но ещё чаще Сарабия отдаёт в таких ситуациях передачи.

Вот статистика. Из 36 игровых голевых передач, отданных Сарабией с начала 2016 года, 11 сделаны из «зоны 14» — небольшого квадрата перед штрафной, разрезающие передачи из которого наиболее опасны, потому что почти неизбежно выводят принимающего пас нападающего один на один. Из этих 11 ассистов восемь сделаны в быстрых атаках и контратаках. 118 ключевых передач из 389 сделаны Сарабией тоже в контратаках — и эта цифра очень велика, учитывая тот факт, что и в 2016-м, и в 2017-м, и до лета 2018-го «Севилья» больше стремилась к позиционному доминированию.



Дав команде больше контратаковать, Мачин нашёл нужного игрока, через которого можно раскрываться. В контратаках «Севилья» забила в этом сезоне больше, чем «Барселона» и «Реал» вместе взятые (окей, андалусийцы сыграли больше матчей), и именно Сарабия является тем игроком, через которого в таких случаях идёт игра. Два гола «Реалу» — как лучшая иллюстрация. Смотрите, в первом случае он перехватывает мяч и начинает пасом в перегружаемую зону быструю атаку, которая через пять секунд завершится голом:

… а во втором случае на полную вдавливает педаль газа в пол, сопровождая атаку до штрафной и не позволяя единственному защитнику выдвинуться на удар Хесуса Наваса. Этот гол раскрывает и ту сторону игры Сарабии в быстрых атаках, которая не покрывается цифрами — он даже не коснулся мяча в этой контратаке.

Но вот что покрывается цифрами. По ожидаемым голевым передачам на 90 минут (xA90) Сарабия в нынешнем сезоне уступает из тех игроков, что провели на поле не менее 500 минут, только Лионелю Месси (0.44 против 0.49 у Лео), по xG90 показывает свой лучший результат за последние пять сезонов (0.30, и это при том, что теперь ему позволяют чаще бить из-за пределов штрафной, чем при Сампаоли), а по сумме xG90+xA90 входит в пятёрку в Примере. Прямо сейчас он — главный игрок «Севильи» в системе Мачина, и нет никаких сомнений, что сегодня вечером тренер андалусийцев постарается максимально воспользоваться этим.



Игра против любящей контроль «Барсы», да ещё и на её поле — то, что нужно для быстрых контратак. Пабло Сарабия готов кошмарить оборону соперника в таких условиях.