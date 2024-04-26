Президент РФС Дюков высказался о слухах, что «Газпром» станет спонсором «Ференцвароша»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию о том, что российская нефтегазовая компания «Газпром» может стать спонсором венгерского «Ференцвароша».

«Мне ничего не известно о том, что «Газпром» может стать спонсором «Ференцвароша». Слухи не хочу комментировать», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что «Газпром» предоставит чемпиону Венгрии «значительную финансовую поддержку», что позволит клубу увеличить годовой бюджет до € 50 млн. Отметим, что компания является спонсором санкт-петербургского «Зенита».

С 2021 по 2023 год венгерский «Ференцварош» тренировал известный российский специалист Станислав Черчесов.